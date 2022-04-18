https://uz.sputniknews.ru/20220418/vse--svoe-uzbekistan-uvelichit-proizvodstvo-produktov-24051900.html

Все – свое: Узбекистан увеличит производство продуктов

Все – свое: Узбекистан увеличит производство продуктов

Какие продукты Узбекистан будет производить самостоятельно?

2022-04-18T20:20+0500

2022-04-18T20:20+0500

2022-04-18T20:20+0500

экономика

продукты

узбекистан

производство

пищевая промышленность

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Продуктов местного производства станет больше. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с описанием реформ в сфере пищевой промышленности.Министерство сельского хозяйства Узбекистана стало выделять субсидии на развитие производства продовольственных товаров. Одними из первых льготы получили предприятия в Каракалпакстане и Хорезмской области.Корреспондент Sputnik побывал на комбинатах, воспользовавшихся государственным финансированием, и узнал, какие новые отечественные продукты вскоре появятся на рынке.Что включают субсидииНа данный момент в Каракалпакстане создаются 89 инвестиционных проектов на общую сумму более $300 млрд. Об этом SputnikУзбекистан рассказал начальник управления организации агрологистических центров и развития инфраструктуры Баходир Юнусов.Инвестированием предприятий занимается Фонд развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения при Минсельхозе. На что идет финансирование? Во-первых, на строительство новых предприятий. Например, сегодня в Каракалпакстане насчитывается 769 предприятий по производству пищевых продуктов.284 из них появились в прошлом году благодаря инвестициям объемом в почти 465 млрд сумов, рассказывает Баходир Юнусов. Выгода этих вложений заключается уже в том, что каждое открывшееся предприятие – это дополнительные рабочие места. Новые заводы и комбинаты обеспечили Каракалпакстану 695 рабочих мест.Схожая ситуация сложилась и в Хорезмской области – из 573 пищевых предприятий 54 заработали в прошлом году за счет инвестиций суммой 96 млрд сумов и обеспечили региону 353 вакансии.Впрочем, воспользоваться субсидиями могут и действующие предприятия. Инвестпроекты включают в себя также расширение производства на существующих комбинатах, их модернизацию с целью увеличения прибыли. В связи с этим некоторые новые предприятия открываются как дополнение к существующим заводам."Мы производим пряжу – работаем в формате кластера, - рассказывает Омомбой Юсупов, заместитель директора перерабатывающего хлопкового кластера в Ургенче. - Скоро из технических семян, которые мы получаем при выращивании хлопка, будем производить растительное масло. В настоящее время мы устанавливаем оборудование и в течение месяца маслозавод заработает".Растительное маслоРастительное масло – одно из основных продуктов, производство которых планирует увеличить Каракалпакстан. Сегодня в регионе его производят почти десять предприятий – все они выпускают почти 50 тыс тонн масла в год.К слову, именно на растительное масло в апреле этого года внезапно возник ажиотаж в Узбекистане. Население стало активно скупать продукт. Повышенным спросом воспользовались перекупщики, цены выросли, в результате чего в ситуацию пришлось вмешаться Антимонопольному комитету.Однако дефицита растительного масла в стране не будет. До конца года в Каракалпакстане запустят еще четыре предприятия по его производству.Молочная продукцияВ Хорезмской области же увеличится производство молочных продуктов. Государственной поддержкой решило воспользоваться предприятие по переработке молока "Тилло Домор". Здесь производят сыр, каймак, катык, творог на сумму 150 млн сумов.Недавно предприятие решило увеличить мощности – для этого руководство компании построило завод стоимостью 49 млрд сумов. Он будет запущен в течение ближайших нескольких месяцев и поможет "Тилло Домор" перерабатывать 100 тонн молока в сутки вместо нынешних 30-ти.Также проект позволит наладить производство 1,2 тонны сыра, 50 тонн сливочного масла и 30 видов молочной продукции в год. Все эти направления обеспечат работой 100 местных жителей.При этом расходы на природный газ и электроэнергию (175 млн сумов) в данном случае покроет Минсельхоз Узбекистана.Корм для животныхСубсидирование помогло решить и проблему дефицита земель для выпаса скота в Хорезмской области. Предприятие "Хонка Чорва Капитал" известно в регионе как производитель молочной и мучной продукции. Однако теперь здесь выращивают еще и гидропонный зеленый корм для коров и коз."Наше предприятие по выращиванию зеленого корма единственное в Узбекистане. Из 2,5 кг пшеницы можно получать 15-20 кг готовой травы. Метод заключается в том, что для выращивания травы не нужна почва, работает автоматическая система полива", - рассказал руководитель предприятия Шохрух Каландаров.Собственное производство корма, по словам Каландарова, решает сразу две проблемы. Во-первых, есть корм для коров, обеспечивающих молоко для основного производства компании. А во-вторых, улучшается качество молока, потому что зеленый корм повышает жирность напитка.Овощи и фруктыСубсидирование также затронуло и плодоовощные предприятия. Так, в Каракалпакстане в течение года запустят 5 предприятий по переработке плодоовощных. Новые проекты, связанные с данным видом продовольствия, развиваются и в Хорезмской области. По данным Минсельхоза, они усилят мощность переработки фруктов и овощей в регионе на 7,4%.Запуск новых предприятий, безусловно, скажется и на экспорте, считают в Минсельхозе. Как сообщили в министерстве, в прошлом году Каракалпакстан экспортировал пищевую продукцию на сумму $12,2 млн долларов. В этом году благодаря новым предприятиям данный показатель может вырасти до $20,4 млн.Подобные ожидания возлагают и на Хорезмскую область, которая в прошлом году продала плодоовощную продукцию на сумму $69,9 млн. В этом году же сумма экспорта может вырасти до $72,3 млн.Читайте также:Кыргызстан присоединится к "Агроэкспрессу": каковы выгоды для УзбекистанаВидео: не только стройки – почему мигрантов с высшим образованием становится больше

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Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

продукты, узбекистан, производство, пищевая промышленность