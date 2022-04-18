https://uz.sputniknews.ru/20220418/zolotovalyutnye-rezervy-uzbekistana-s-nachala-goda-uvelichilis-do-3516-mlrd-24046952.html
Золотовалютные резервы Узбекистана с начала года увеличились до $35,16 млрд
Золотовалютные резервы Узбекистана с начала года увеличились до $35,16 млрд
Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда.
2022-04-18T16:41+0500
2022-04-18T16:41+0500
2022-04-18T16:41+0500
экономика
узбекистан
золотовалютный резерв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24048621_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_edcba6050c9cc0070118a1b15c5efd3f.jpg
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-марте 2022 года увеличились на 0,4% и составили 35,156 миллиарда долларов, сообщил в понедельник Центробанк республики на своем сайте.По данным ЦБ, объем монетарного золота снизился на 0,3% - до 20,88 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте увеличились на 0,7% - до 13,174 миллиарда.При этом физический объем монетарного золота за первый квартал снизился до 10,9 миллиона тройских унций против 11,6 миллиона тройских унций по итогам 2021 года, указывают данные регулятора.Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, уточняет ЦБ.По данным регулятора, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам 2021 года увеличились на 0,7% по сравнению с 2020 годом и составили 35,139 миллиарда долларов.Читайте также:География сокращается: COVID-19 выявили только в столичном регионеКак тренируются дзюдоисты в Термезе — видео
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24048621_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a3f1f8638f7ecc6d6a7dd92b885e45f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, золотовалютный резерв
Золотовалютные резервы Узбекистана с начала года увеличились до $35,16 млрд
Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, сообщил Центробанк.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-марте 2022 года увеличились на 0,4% и составили 35,156 миллиарда долларов, сообщил в понедельник Центробанк республики на своем сайте.
По данным ЦБ, объем монетарного золота снизился на 0,3% - до 20,88 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте увеличились на 0,7% - до 13,174 миллиарда.
При этом физический объем монетарного золота за первый квартал снизился до 10,9 миллиона тройских унций против 11,6 миллиона тройских унций по итогам 2021 года, указывают данные регулятора.
Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, уточняет ЦБ.
По данным регулятора, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам 2021 года увеличились на 0,7% по сравнению с 2020 годом и составили 35,139 миллиарда долларов.