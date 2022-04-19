https://uz.sputniknews.ru/20220419/evrope-poka-nekuda-uxodit-ot-rossii--24066323.html
Европе пока некуда уходить от России
Европе пока некуда уходить от России
Турецкий эксперт: в краткосрочной и среднесрочной перспективе Европа не сможет полностью отказаться от российских энергоносителей
2022-04-19T11:33+0500
2022-04-19T11:33+0500
2022-04-19T11:33+0500
экономика
европа
эксперт
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Власти Европы подталкивают общественность к идее о необходимости разрыва отношений с Россией. Однако их независимость от российских энергоносителей невозможна. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Реджеп Эрчин в интервью Sputnik Турция. Так как некоторые виды сырья для производства чипов для автопрома поставляются из России, то введенные санкции могут усугубить кризис в данной сфере в самой Европе, отмечает эксперт. Говоря о возможных санкциях на торговлю российской нефтью и газом, журналист также обратил внимание, что если предстоящей зимой поставки российского газа в Европу все же ограничат, то тогда Запад неизбежно должен будет вести ограничения по его использованию в промышленности. И это неминуемо даже при том, если будет найдена альтернатива российскому газу в Катаре, Алжире или в США. По его наблюдениям, промышленники Германии не видят для себя перспектив в отключении от российского газа - страна является одним из крупнейших производителей нефтехимической продукции в мире. Данную продукцию производят за счет закупаемых у России нефти, её производных и газа. Введение антироссийских санкций в таком случае поставит под угрозу нормальное функционирование нефтехимической промышленности Германии. Важно помнить, что Россия продаёт энергоресурсы не только в Европу, уточняет эксперт. Поэтому у России имеются альтернативы для налаживания новых рынков сбыта.Читайте также:
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европа, эксперт
Европе пока некуда уходить от России
Турецкий эксперт: в краткосрочной и среднесрочной перспективе Европа не сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik
. Власти Европы подталкивают общественность к идее о необходимости разрыва отношений с Россией. Однако их независимость от российских энергоносителей невозможна. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Реджеп Эрчин в интервью Sputnik Турция
.
"В краткосрочной перспективе потребность в поставках российских энергоресурсах может быть снижена, для Европы это будет сложно, но возможно. Однако свести их к нулю не представляется возможным", - отмечает эксперт.
Так как некоторые виды сырья для производства чипов для автопрома поставляются из России, то введенные санкции могут усугубить кризис в данной сфере в самой Европе, отмечает эксперт.
"Сбои в поставках уже отразились на мировых рынках", - сказал он.
Говоря о возможных санкциях на торговлю российской нефтью и газом, журналист также обратил внимание, что если предстоящей зимой поставки российского газа в Европу все же ограничат, то тогда Запад неизбежно должен будет вести ограничения по его использованию в промышленности. И это неминуемо даже при том, если будет найдена альтернатива российскому газу в Катаре, Алжире или в США.
По его наблюдениям, промышленники Германии не видят для себя перспектив в отключении от российского газа - страна является одним из крупнейших производителей нефтехимической продукции в мире. Данную продукцию производят за счет закупаемых у России нефти, её производных и газа. Введение антироссийских санкций в таком случае поставит под угрозу нормальное функционирование нефтехимической промышленности Германии.
"Сегодня агрессивная политика НАТО приводит к усугублению глобального энергетического кризиса, росту инфляции в Европе, Турции и в мире, сбоям в глобальных цепочках поставок. И нужно быть слепым, чтобы этого не видеть", - заявил он.
Важно помнить, что Россия продаёт энергоресурсы не только в Европу, уточняет эксперт. Поэтому у России имеются альтернативы для налаживания новых рынков сбыта.