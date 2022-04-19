https://uz.sputniknews.ru/20220419/kak-uzbekistan-podderjit-nezryachix-i-slabovidyaschix-detey-24063725.html

Как Узбекистан поддержит незрячих и слабовидящих детей

Как Узбекистан поддержит незрячих и слабовидящих детей

Что будет сделано для учащихся специализированных школ-интернатов, читайте в материале.

2022-04-19T09:57+0500

2022-04-19T09:57+0500

2022-04-19T09:57+0500

общество

школы

дети

мвд

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меры по повышению качества обучения в специализированных школах-интернатах для незрячих и слабовидящих детей.Спецучреждения перейдут в систему Министерства внутренних дел (МВД). Их переименуют в школы "Нурли маскан".Для обеспечения безопасности, оздоровления и реабилитации учащихся внедрят практику привлечения квалифицированных врачей ведущих медицинских учреждений страны.Кроме того, в течение трех месяцев на территории всех школ "Нурли маскан" установят видеокамеры. Это необходимо для предупреждения случаев притеснения и насилия в отношении учащихся. Начиная с 2022/2023 учебного года, власти также организуют областные и республиканские предметные олимпиады для учащихся выпускных классов.Кроме того, будут созданы курсы по обучению информационным технологиям, иностранным языкам, профессиям и предпринимательству. Также появятся спортивные группы.При этом обучение профессиям выпускников школ "Нурли маскан" на краткосрочных учебных курсах оплачивается за счет средств Госфонда содействия занятости.Ранее в рамках реализации Марракешского соглашения правительство Узбекистана обозначило меры по облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к печатной информации.Читайте также:

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школы, дети, мвд