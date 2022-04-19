https://uz.sputniknews.ru/20220419/menshe-10-novyx-zarajeniy-statistika-po-covid-19-snijaetsya-24072581.html

Меньше 10 новых заражений: статистика по COVID-19 снижается

Меньше 10 новых заражений: статистика по COVID-19 снижается

В Узбекистане впервые за много месяцев зарегистрировано меньше десятка новых случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки.

2022-04-19T13:56+0500

2022-04-19T13:56+0500

2022-04-19T13:56+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Узбекистан преодолел очередной рубеж в борьбе с коронавирусной инфекцией: за сутки выявлено меньше 10 случаев новых случаев заражения.По данным Министерства здравоохранения, 18 апреля в Ташкенте обнаружено 7 случаев заражения, и в Сурхандарьинской области – 1 новый пациент.За сутки выздоровело 12 пациентов, процент выздоровления остается на уровне 99%.С начала прививочной кампании в Узбекистане прошел год. За это время использовано свыше 50 млн доз вакцины. Общее количество полностью вакцинированных граждан составило 16 210 400 человек. В данное время за сутки в среднем используется 100 тыс. доз вакцины.Помимо этого, с 28 сентября прошлого года в стране введена добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Количество детей, получивших первую дозу уже достигло 670 тыс. человек.На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации.Читайте также: География сокращается: COVID-19 выявили только в столичном регионе

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коронавирус covid-19, статистика