https://uz.sputniknews.ru/20220419/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-19-aprelya-24070006.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 апреля

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 апреля

Собрали все важные тезисы в материале.

2022-04-19T13:38+0500

2022-04-19T13:38+0500

2022-04-19T13:38+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

китай

сша

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. О последних событиях, произошедших ночью 19 апреля, в ходе спецоперации России на Украине передает Sputnik Кыргызстан.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино."Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", — написал глава региона.Он уточнил, что в результате атаки пострадала местная жительница, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя заявление командира полка "Азов", что на мариупольском заводе "Азовсталь" есть мирные жители, отметил, что Россия всегда создает гуманитарные коридоры, а "азовские фашисты" выставляют мирных жителей как живой щит. Боевики "Азова" находятся в корпусах завода."Если вы так переживаете за жизни мирных граждан, то зачем держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?" — заявил Кадыров.По его мнению, ответ ясен: нужны были заложники, а сейчас азовские преступники "решили прикинуться спасителями". Кадыров подчеркнул, что у российских военнослужащих есть приказ спасать мирное население, и они всегда его выполняют.Госдепартамент пригрозил Китаю серьезными последствиями со стороны США и их союзников в случае поставок вооружений для России или содействию с обходом санкций. Представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что Вашингтон внимательно наблюдает за возможной китайской помощью России, но пока не зафиксировал передачи вооружений.Власти Японии заявили о намерении отправить на Украину специальные одежды и маски, которые могут защитить от химических веществ, а также беспилотники.Военно-космические силы России уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран. Поражено 84 военных объекта, в том числе завод по ремонту головных частей ракеты "Точка-У".Минобороны объявило, что киевские власти с помощью Запада заканчивает подготовку провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.Для этого из числа нацбатальонов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"). Их цель — обстрелять православные храмы в пасхальную ночь (на 24 апреля), а затем обвинить в этом российских военнослужащих. Для съемок и быстрого распространения фейков киевский режим собирается привлечь большое количество западных репортеров.Читайте также:Цели и средства: как Россия перемалывает "железный поток" НАТО на УкраинеОбращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео

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