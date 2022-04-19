Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220419/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-19-aprelya-24070006.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 апреля
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 апреля
Собрали все важные тезисы в материале.
2022-04-19T13:38+0500
2022-04-19T13:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24070960_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_04733dff3a4d34e94b3f65bbd6a34d58.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. О последних событиях, произошедших ночью 19 апреля, в ходе спецоперации России на Украине передает Sputnik Кыргызстан.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино."Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. &lt;...&gt; Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", — написал глава региона.Он уточнил, что в результате атаки пострадала местная жительница, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя заявление командира полка "Азов", что на мариупольском заводе "Азовсталь" есть мирные жители, отметил, что Россия всегда создает гуманитарные коридоры, а "азовские фашисты" выставляют мирных жителей как живой щит. Боевики "Азова" находятся в корпусах завода."Если вы так переживаете за жизни мирных граждан, то зачем держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?" — заявил Кадыров.По его мнению, ответ ясен: нужны были заложники, а сейчас азовские преступники "решили прикинуться спасителями". Кадыров подчеркнул, что у российских военнослужащих есть приказ спасать мирное население, и они всегда его выполняют.Госдепартамент пригрозил Китаю серьезными последствиями со стороны США и их союзников в случае поставок вооружений для России или содействию с обходом санкций. Представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что Вашингтон внимательно наблюдает за возможной китайской помощью России, но пока не зафиксировал передачи вооружений.Власти Японии заявили о намерении отправить на Украину специальные одежды и маски, которые могут защитить от химических веществ, а также беспилотники.Военно-космические силы России уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран. Поражено 84 военных объекта, в том числе завод по ремонту головных частей ракеты "Точка-У".Минобороны объявило, что киевские власти с помощью Запада заканчивает подготовку провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.Для этого из числа нацбатальонов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"). Их цель — обстрелять православные храмы в пасхальную ночь (на 24 апреля), а затем обвинить в этом российских военнослужащих. Для съемок и быстрого распространения фейков киевский режим собирается привлечь большое количество западных репортеров.Читайте также:Цели и средства: как Россия перемалывает "железный поток" НАТО на УкраинеОбращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео
китай
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24070960_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bdff243df70eda759173ec5feb92b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, китай, сша

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 апреля

13:38 19.04.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации
Работа экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. О последних событиях, произошедших ночью 19 апреля, в ходе спецоперации России на Украине передает Sputnik Кыргызстан.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино.
"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", — написал глава региона.
Он уточнил, что в результате атаки пострадала местная жительница, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя заявление командира полка "Азов", что на мариупольском заводе "Азовсталь" есть мирные жители, отметил, что Россия всегда создает гуманитарные коридоры, а "азовские фашисты" выставляют мирных жителей как живой щит. Боевики "Азова" находятся в корпусах завода.
"Если вы так переживаете за жизни мирных граждан, то зачем держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?" — заявил Кадыров.
По его мнению, ответ ясен: нужны были заложники, а сейчас азовские преступники "решили прикинуться спасителями". Кадыров подчеркнул, что у российских военнослужащих есть приказ спасать мирное население, и они всегда его выполняют.
Госдепартамент пригрозил Китаю серьезными последствиями со стороны США и их союзников в случае поставок вооружений для России или содействию с обходом санкций. Представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что Вашингтон внимательно наблюдает за возможной китайской помощью России, но пока не зафиксировал передачи вооружений.
Власти Японии заявили о намерении отправить на Украину специальные одежды и маски, которые могут защитить от химических веществ, а также беспилотники.
Военно-космические силы России уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран. Поражено 84 военных объекта, в том числе завод по ремонту головных частей ракеты "Точка-У".
Минобороны объявило, что киевские власти с помощью Запада заканчивает подготовку провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
Для этого из числа нацбатальонов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"). Их цель — обстрелять православные храмы в пасхальную ночь (на 24 апреля), а затем обвинить в этом российских военнослужащих. Для съемок и быстрого распространения фейков киевский режим собирается привлечь большое количество западных репортеров.
Читайте также:
Цели и средства: как Россия перемалывает "железный поток" НАТО на Украине
Обращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0