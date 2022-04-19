https://uz.sputniknews.ru/20220419/rossiyskiy-muzykant-vystupit-na-djazovom-festivale-v-uzbekistane-24074224.html
Российский музыкант выступит на джазовом фестивале в Узбекистане
Российский музыкант выступит на джазовом фестивале в Узбекистане
Музыкант Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром выступит в Узбекистане.
2022-04-19T15:23+0500
2022-04-19T15:23+0500
2022-04-19T15:23+0500
культура
фестиваль
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музыкант
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Музыкант Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром примут участие в шестом международном джазовом фестивале в Узбекистане, который состоится с 30 апреля по 18 мая, сообщает во вторник представительство ЮНЕСКО в стране, один из организаторов мероприятия."Шестой международный джазовый фестиваль в Узбекистане состоится с 30 апреля по 18 мая 2022 года. Фестиваль проводится по случаю празднования Международного дня джаза, официально провозглашенного во всем мире ЮНЕСКО в 2011 году", - говорится в сообщении представительства для СМИ.Соорганизаторами мероприятия также выступили Фонд развития культуры и искусства и Государственная консерватория Узбекистана, хокимият Ташкента. Джазовый фестиваль проводится в республике с 2015 года.В числе участников - саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, квартет петербургского пианиста Алексея Черемизова, американская джаз-группа Ginetta's Vendetta, британский джазовый певец Тони Момрелл, квинтет Айка Григоряна из Армении, уточняет представительство.В программе около 20 концертов в Государственной консерватории Узбекистана, которая станет основной площадкой фестиваля, а также выступления на территории древнего исторического памятника Ичан-Кале в Хива, концерты в Ургенче и Бухаре, уточняет ЮНЕСКО.Читайте также:В Узбекистане пройдет международный фестиваль изобразительного и прикладного искусстваВ Фергане пройдет первый книжный фестиваль
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Российский музыкант выступит на джазовом фестивале в Узбекистане
Музыкант Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и квартет петербургского пианиста Алексея Черемизова выступят на фестивале в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Музыкант Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром примут участие в шестом международном джазовом фестивале в Узбекистане, который состоится с 30 апреля по 18 мая, сообщает во вторник представительство ЮНЕСКО в стране, один из организаторов мероприятия.
"Шестой международный джазовый фестиваль в Узбекистане состоится с 30 апреля по 18 мая 2022 года. Фестиваль проводится по случаю празднования Международного дня джаза, официально провозглашенного во всем мире ЮНЕСКО в 2011 году", - говорится в сообщении представительства для СМИ.
Соорганизаторами мероприятия также выступили Фонд развития культуры и искусства и Государственная консерватория Узбекистана, хокимият Ташкента. Джазовый фестиваль проводится в республике с 2015 года.
В числе участников - саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, квартет петербургского пианиста Алексея Черемизова, американская джаз-группа Ginetta's Vendetta, британский джазовый певец Тони Момрелл, квинтет Айка Григоряна из Армении, уточняет представительство.
В программе около 20 концертов в Государственной консерватории Узбекистана, которая станет основной площадкой фестиваля, а также выступления на территории древнего исторического памятника Ичан-Кале в Хива, концерты в Ургенче и Бухаре, уточняет ЮНЕСКО.