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Сотрудничество между Ташкентом и Эр-Риядом выходит на новый уровень

Сотрудничество между Ташкентом и Эр-Риядом выходит на новый уровень

Правительственная делегация Узбекистана вылетела в Саудовскую Аравию для проведения переговоров о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества

2022-04-19T12:41+0500

2022-04-19T12:41+0500

2022-04-19T12:41+0500

экономика

ташкент

сотрудничество

узбекистан

делегация

саудовская аравия

переговоры

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана под руководством министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова вылетела в столицу Саудовской Аравии 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В рамках визита Умурзаков встретился с министром энергетики Королевства принцем Абдулазизом бин Салманом аль-Саудом. Стороны обсудили текущее состояние узбекистанско-саудовского партнерства в сфере энергетики, реализацию совместных проектов и перспективы расширения совместного инвестиционного портфеля.Также министр инвестиций Узбекистана встретился со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом.Министры обсудили состояние и перспективы расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.Известно, что отдельное внимание было уделено продовольственной безопасности. Так, Умурзаков и Аль-Фалих договорились создать отдельный инвестиционный портфель в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Данные сферы предусматривают внедрение инновационных и водосберегающих технологий.Также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере текстильной промышленности.Ранее Россия и Узбекистан также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в кожевенно-обувной и текстильной сферах.Более того, между "Узчармсаноат" при содействии Торгового представительства России в Республике Узбекистан состоялась онлайн-встреча с руководством российской компании "Аванти".Представители "Аванти" выразили намерение сотрудничать с узбекистанскими предприятиями. Стороны рассмотрели вопросы закупок сырья и материалов для производства в России, размещения заказов на пошив заготовки верха обуви и возможность создания совместного предприятия в Узбекистане.Напоминаем: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочекЧитайте также:

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ташкент, сотрудничество, узбекистан, делегация, саудовская аравия, переговоры