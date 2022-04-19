https://uz.sputniknews.ru/20220419/v-tokio-obespokoeny-vliyaniem-antirossiyskix-sanktsiy-na-yaponskuyu-ekonomiku-24071324.html
В Токио обеспокоены влиянием антироссийских санкций на японскую экономику
В Токио обеспокоены влиянием антироссийских санкций на японскую экономику
Японский министр Хагиуда: будем отслеживать влияние санкций против России на экономику страны.
2022-04-19T13:19+0500
2022-04-19T13:19+0500
2022-04-19T13:19+0500
в мире
токио
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24071130_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_83d593d7b8b9ee11271d18b665f185d2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Японии опасаются воздействия антироссийских санкций и событий на Украине на экономику страны, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции.Хагиуда отметил, что правительство планирует создать группу экспертов в области возобновляемых источников энергии и солнечных панелей, в том числе.Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России. Помимо этого, в Токио утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.Новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на поставки 38 товаров, вступил в силу в Японии 19 апреля. Основные статьи импорта, подпадающие под ограничительные меры, — это шпон, по итогам прошлого года его поставили на сумму около $67 млн, сосновая древесина и щепа на сумму $1 млн, детали двигателей для кораблей и самолетов — $41,5 млн, автомобилей и мотоциклов —примерно по $1 млн, пиво на сумму около $93 тыс. и водка на $294 тыс.Это первый запрет на ввоз товаров из России, введенный Японией. Уже заключенные контракты будут действовать до 18 июля текущего года.При этом российское правительство еще в марте запретило поставлять некоторые виды лесоматериалов в недружественные страны.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24071130_152:0:2849:2023_1920x0_80_0_0_622ee1d4b8af464221a7333ac77b5974.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
токио, санкции, экономика
В Токио обеспокоены влиянием антироссийских санкций на японскую экономику
Японский министр Хагиуда: будем отслеживать влияние санкций против России на экономику страны.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Японии опасаются воздействия антироссийских санкций и событий на Украине на экономику страны, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции.
"У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом. Мы продолжим пристально следить за этим", — цитирует его РИА Новости
.
Хагиуда отметил, что правительство планирует создать группу экспертов в области возобновляемых источников энергии и солнечных панелей, в том числе.
Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России. Помимо этого, в Токио утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.
Новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на поставки 38 товаров, вступил в силу в Японии 19 апреля. Основные статьи импорта, подпадающие под ограничительные меры, — это шпон, по итогам прошлого года его поставили на сумму около $67 млн, сосновая древесина и щепа на сумму $1 млн, детали двигателей для кораблей и самолетов — $41,5 млн, автомобилей и мотоциклов —примерно по $1 млн, пиво на сумму около $93 тыс. и водка на $294 тыс.
Это первый запрет на ввоз товаров из России, введенный Японией. Уже заключенные контракты будут действовать до 18 июля текущего года.
При этом российское правительство еще в марте запретило поставлять некоторые виды лесоматериалов в недружественные страны.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.