https://uz.sputniknews.ru/20220419/v-tokio-obespokoeny-vliyaniem-antirossiyskix-sanktsiy-na-yaponskuyu-ekonomiku-24071324.html

В Токио обеспокоены влиянием антироссийских санкций на японскую экономику

В Токио обеспокоены влиянием антироссийских санкций на японскую экономику

Японский министр Хагиуда: будем отслеживать влияние санкций против России на экономику страны.

2022-04-19T13:19+0500

2022-04-19T13:19+0500

2022-04-19T13:19+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Японии опасаются воздействия антироссийских санкций и событий на Украине на экономику страны, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции.Хагиуда отметил, что правительство планирует создать группу экспертов в области возобновляемых источников энергии и солнечных панелей, в том числе.Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России. Помимо этого, в Токио утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.Новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на поставки 38 товаров, вступил в силу в Японии 19 апреля. Основные статьи импорта, подпадающие под ограничительные меры, — это шпон, по итогам прошлого года его поставили на сумму около $67 млн, сосновая древесина и щепа на сумму $1 млн, детали двигателей для кораблей и самолетов — $41,5 млн, автомобилей и мотоциклов —примерно по $1 млн, пиво на сумму около $93 тыс. и водка на $294 тыс.Это первый запрет на ввоз товаров из России, введенный Японией. Уже заключенные контракты будут действовать до 18 июля текущего года.При этом российское правительство еще в марте запретило поставлять некоторые виды лесоматериалов в недружественные страны.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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