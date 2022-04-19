https://uz.sputniknews.ru/20220419/vs-rossii-otkryli-gumkoridor-dlya-vyvoda-sdavshixsya-boevikov-s-azovstali-24079444.html

ВС России открыли гумкоридор для вывода сдавшихся боевиков с "Азовстали"

ВС России открыли гумкоридор для вывода сдавшихся боевиков с "Азовстали"

В 14.00 по московскому времени российские вооруженные силы открыли гумкоридор для вывода сдавшихся боевиков.

2022-04-19T17:52+0500

2022-04-19T17:52+0500

2022-04-19T17:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

вооруженные силы

боевики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24078659_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e7d4a55b26b6a93421e9de850b912096.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Вооруженные силы России (ВС) открыли гуманитарный коридор на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Он предназначен для украинских военных и боевиков, принявших решение сдаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева.По заявлению генерала, введен режим полной тишины, а также прекращены все боевые действия. Российские силы и формирования Донецкой Народной Республики (ДНР) были отведены на безопасное расстояние.На данный момент известно, что в районе "Азовстали" развернуты три гумколонны – с запада, востока и севера. Каждая колонна состоит из 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, а также 10 машин скорой помощи.Помимо этого, во всех трех колоннах организованы пункты питания, временного размещения и медпомощи. На всех маршрутах ВС России и подразделения ДНР неукоснительно соблюдают режим тишины.Генерал призвал официальные власти Киева проявить благоразумие и отдать соответствующие распоряжения боевикам о прекращении сопротивления. При этом Мизинцев отметил, что Россия понимает, что такие инструкции командиры украинских подразделений могут и не получить от киевских властей.Также Мизинцев особо выделил, что Россия гарантирует сохранить жизнь, обеспечить безопасность и оказать квалифицированную медпомощь всем сдавшимся в плен. Это уже было не раз доказано, в частности, на примере сдавшихся украинских морских пехотинцев.Напоминаем: на момент провозглашения Донецкой народной республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек, и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вооруженные силы, боевики