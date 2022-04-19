https://uz.sputniknews.ru/20220419/vse-bolshe-i-bolshe-rojdaemost-v-uzbekistane-rekordno-vyrosla-24067076.html

Все больше и больше: рождаемость в Узбекистане рекордно выросла

Все больше и больше: рождаемость в Узбекистане рекордно выросла

С начала года в стране появилось больше новорожденных, чем в прошлом году.

2022-04-19T11:45+0500

2022-04-19T11:45+0500

2022-04-19T11:45+0500

общество

узбекистан

рождаемость

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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. За первые три месяца года в Узбекистане родились 203, 7 тыс. младенцев. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Узбекистана.По данным ведомства, это на 13,4% больше зарегистрированных родов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В общем итоге количество родов в Узбекистане, зарегистрированных в 2021 году увеличилось на 25,1% в отличие от1991 года.По данным Госкомстата, численность населения в Узбекистане ежедневно увеличивается в среднем на 1,8 тыс. человек.На 1 апреля численность жителей страны достигла 35,4 млн. человек. С начала года темпы роста населения увеличились на 0,5%.В целом Узбекистан занимает 43-е место среди стран по численности населения. Число женщин в стране превышает 17,5 млн. человек, мужчин – 17,7 млн.Читайте также:Как Узбекистан поддержит незрячих и слабовидящих детейОт каждого по способностям: родители образцовых школьников получат подарки

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узбекистан, рождаемость