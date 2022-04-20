https://uz.sputniknews.ru/20220420/bez-registratsii-15-dney-gosduma-ratifitsirovala-soglashenie-s-uzbekistanom-24104719.html
Без регистрации 15 дней: Госдума ратифицировала соглашение с Узбекистаном
Без регистрации 15 дней: Госдума ратифицировала соглашение с Узбекистаном
Государственная дума Российский Федерации ратифицировала соглашение с Узбекистаном, продлевающее срок обязательной регистрации граждан республики с момента въезда в России до 15 дней.
2022-04-20T19:28+0500
2022-04-20T19:28+0500
2022-04-20T19:28+0500
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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Госдума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение с Узбекистаном о продлении срока обязательной регистрации граждан республики в России до 15 дней с даты въезда.Как сообщает РИА Новости, новые правила также касаются и россиян временно прибывающих в Узбекистане. Документ доступен доступен в электронной думской базе.Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.Ранее сообщалось, что соглашение о порядке пребывания граждан Узбекистана на территории России и граждан России на территории Узбекистана было подписано 17 июня прошлого года.Узбекская сторона все процедуры по ратификации выполнила. Теперь то же самое должна сделать Москва.Соглашение начнет действовать с даты получения Узбекистаном уведомления о выполнении российской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
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госдума, узбекистан, соглашение, регистрация
Без регистрации 15 дней: Госдума ратифицировала соглашение с Узбекистаном
Государственная дума Российский Федерации ратифицировала соглашение с Узбекистаном, продлевающее срок обязательной регистрации граждан республики с момента въезда в России до 15 дней.
ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Госдума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение с Узбекистаном о продлении срока обязательной регистрации граждан республики в России до 15 дней с даты въезда.
Как сообщает РИА Новости
, новые правила также касаются и россиян временно прибывающих в Узбекистане. Документ доступен доступен в электронной думской базе.
"Соглашением предусматривается освобождение граждан государства одной стороны, временно пребывающих на территории государства другой стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда", — говорится в пояснительной записке.
Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.
Ранее сообщалось
, что соглашение о порядке пребывания граждан Узбекистана на территории России и граждан России на территории Узбекистана было подписано 17 июня прошлого года.
Узбекская сторона все процедуры по ратификации выполнила. Теперь то же самое должна сделать Москва.
Соглашение начнет действовать с даты получения Узбекистаном уведомления о выполнении российской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.