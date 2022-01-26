https://uz.sputniknews.ru/20220126/uzbekistantsy-smogut-naxoditsya-v-rossii-bez-registratsii-15-dney-22384333.html
Узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
Узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
Власти расширили период пребывания иностранцев на территории России. Граждан каких стран это коснется, читайте в материале.
2022-01-26T10:31+0500
2022-01-26T10:31+0500
2022-01-26T10:31+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией, которое освобождает граждан двух стран от необходимости регистрации в течение 15 дней.Ранее такой срок в России был ограничен семью днями, в Узбекистане – тремя сутками. Теперь же период пребывания расширили. Отсчет начинается с момента въезда на территорию того или другого государства. Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России >>Мирзиёев также поручил МИД направить российской стороне уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.В МВД России между тем убеждены, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля.Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Читайте также:Сколько в России трудовых мигрантов из Центральной Азии >>Путин заявил о необходимости знания мигрантами языка и законов России>>
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регистрация, узбекистанцы
Узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
Такое же правило теперь действует в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией, которое освобождает граждан двух стран от необходимости регистрации в течение 15 дней.
Ранее такой срок в России был ограничен семью днями, в Узбекистане – тремя сутками. Теперь же период пребывания расширили.
Отсчет начинается с момента въезда на территорию того или другого государства.
Компетентным органом, отвечающим за реализацию данного документа со стороны Узбекистана, назначено Министерство внутренних дел.
Мирзиёев также поручил МИД направить российской стороне уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
В МВД России между тем убеждены, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля.
Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.