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Узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
Узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
Власти расширили период пребывания иностранцев на территории России. Граждан каких стран это коснется, читайте в материале.
2022-01-26T10:31+0500
2022-01-26T10:31+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией, которое освобождает граждан двух стран от необходимости регистрации в течение 15 дней.Ранее такой срок в России был ограничен семью днями, в Узбекистане – тремя сутками. Теперь же период пребывания расширили. Отсчет начинается с момента въезда на территорию того или другого государства. Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России &gt;&gt;Мирзиёев также поручил МИД направить российской стороне уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.В МВД России между тем убеждены, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля.Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Читайте также:Сколько в России трудовых мигрантов из Центральной Азии &gt;&gt;Путин заявил о необходимости знания мигрантами языка и законов России&gt;&gt;
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регистрация, узбекистанцы

Узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней

10:31 26.01.2022
© Sputnik / Денис ГришкинПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Денис Гришкин
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Такое же правило теперь действует в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией, которое освобождает граждан двух стран от необходимости регистрации в течение 15 дней.
Ранее такой срок в России был ограничен семью днями, в Узбекистане – тремя сутками. Теперь же период пребывания расширили.
Отсчет начинается с момента въезда на территорию того или другого государства.
Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России >>
Компетентным органом, отвечающим за реализацию данного документа со стороны Узбекистана, назначено Министерство внутренних дел.
Мирзиёев также поручил МИД направить российской стороне уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
В МВД России между тем убеждены, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля.
Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Читайте также:
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Путин заявил о необходимости знания мигрантами языка и законов России>>
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