https://uz.sputniknews.ru/20220420/goskomstat-opublikoval-dannye-o-vvp-uzbekistana-na-dushu-naseleniya-24092540.html

Госкомстат опубликовал данные о ВВП Узбекистана на душу населения

Госкомстат опубликовал данные о ВВП Узбекистана на душу населения

ВВП Узбекистана на душу населения составил 420 долларов.

2022-04-20T17:49+0500

2022-04-20T17:49+0500

2022-04-23T01:30+0500

экономика

ввп

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. По предварительным данным Комитета, в январе — марте 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в действующих ценах составил 162,8 трлн сумов.Отмечено, что валовый внутренний продукт увеличился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.В январе — марте 2022 года ВВП на душу населения в текущих ценах составил 4,6 млн сумов (420 долларов), увеличившись на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Ранее президент заявил, что рост объемов промышленного производства по итогам 2021-го достиг 9,5%, сельского хозяйства — 4%, строительства — 6%, уровень инфляции зафиксирован ниже 10%.Аналитики между тем убеждены, что экономика Узбекистана относительно хорошо переносит пандемию. Особенно это ощущается в области торговли и производства.Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров также отметил, что стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста. По оценкам ряда экспертов, совокупный ВВП стран региона за последние четыре года вырос на 25% и превысил $300 млрд, уточнил спикер.Читайте также:Предпринимателей в регионах поддержат кредитной линией

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