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ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо

ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо

Конец 2021 года для Узбекистана ознаменовался позитивными прогнозами целого ряда экономистов. Свои подсчеты провели в том числе власти страны.

2021-12-31T11:30+0500

2021-12-31T11:30+0500

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экономика

узбекистан

ввп

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Экономика Узбекистана продолжает наращивать обороты: по итогам 2021 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 7%.В 2022-м власти прогнозируют экономический рост выше данного показателя. Президент отметил, что рост объемов промышленного производства по итогам 2021-го достигнет 9,5%, сельского хозяйства — 4%, строительства — 6%, уровень инфляции зафиксирован ниже 10%.Видео: Михаил Мыскин рассказал, что будет с инфляцией в Узбекистане >>Мирзиёев также поручил обеспечить в 2022 году рост ВВП и промышленного производства более чем на 7%. Глава государства указал на необходимость с начала года наладить системную работу всех отраслей и регионов, создать прочную основу для достижения указанных целей.Аналитики между тем убеждены: экономика Узбекистана относительно хорошо переносит пандемию. Особенно это ощущается в области торговли и производства.Пока в Международном валютном фонде ожидают, что темпы роста ВВП в следующем году сохранятся на уровне 6%, эксперты Исполнительного комитета СНГ ожидают, что инфляция в стране не усилится, а удержит показатели прошлого года.Позитивными прогнозами относительно экономического будущего Узбекистана делится и Евразийский банк развития (ЕАБР). Какие факторы помогли республике развивать экономику, несмотря на продолжающуюся пандемию? О пяти главных экономических достижениях страны — в обзоре Sputnik Узбекистан.Читайте также:Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году >>Госдолг Узбекистана растет — почему это хорошо >>

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