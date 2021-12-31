https://uz.sputniknews.ru/20211231/vvp-uzbekistana-v-2021-godu-vyros-na-7-naskolko-eto-xorosho-22031684.html
ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо
ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо
Конец 2021 года для Узбекистана ознаменовался позитивными прогнозами целого ряда экономистов. Свои подсчеты провели в том числе власти страны.
2021-12-31T11:30+0500
2021-12-31T11:30+0500
2021-12-31T12:11+0500
экономика
узбекистан
ввп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1f/22031810_68:281:2591:1700_1920x0_80_0_0_cd6414e72ff6ce88e3e191e59a301243.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Экономика Узбекистана продолжает наращивать обороты: по итогам 2021 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 7%.В 2022-м власти прогнозируют экономический рост выше данного показателя. Президент отметил, что рост объемов промышленного производства по итогам 2021-го достигнет 9,5%, сельского хозяйства — 4%, строительства — 6%, уровень инфляции зафиксирован ниже 10%.Видео: Михаил Мыскин рассказал, что будет с инфляцией в Узбекистане >>Мирзиёев также поручил обеспечить в 2022 году рост ВВП и промышленного производства более чем на 7%. Глава государства указал на необходимость с начала года наладить системную работу всех отраслей и регионов, создать прочную основу для достижения указанных целей.Аналитики между тем убеждены: экономика Узбекистана относительно хорошо переносит пандемию. Особенно это ощущается в области торговли и производства.Пока в Международном валютном фонде ожидают, что темпы роста ВВП в следующем году сохранятся на уровне 6%, эксперты Исполнительного комитета СНГ ожидают, что инфляция в стране не усилится, а удержит показатели прошлого года.Позитивными прогнозами относительно экономического будущего Узбекистана делится и Евразийский банк развития (ЕАБР). Какие факторы помогли республике развивать экономику, несмотря на продолжающуюся пандемию? О пяти главных экономических достижениях страны — в обзоре Sputnik Узбекистан.Читайте также:Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году >>Госдолг Узбекистана растет — почему это хорошо >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1f/22031810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1cda4eafbdb5dedb96aa66d774fa709d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ввп
ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо
11:30 31.12.2021 (обновлено: 12:11 31.12.2021)
Окончание 2021-го для Узбекистана ознаменовался позитивными прогнозами целого ряда экономистов. Свои подсчеты провели в том числе власти страны.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Экономика Узбекистана продолжает наращивать обороты: по итогам 2021 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 7%.
В 2022-м власти прогнозируют экономический рост выше данного показателя.
"Несмотря на сложности и вызовы уходящего года, удалось достичь позитивной динамики в экономике: в частности, в нынешнем году рост валового внутреннего продукта составил 7%", — сообщил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения устойчивой работы отраслей экономики и коммунальной сферы в следующем году.
Президент отметил, что рост объемов промышленного производства по итогам 2021-го достигнет 9,5%, сельского хозяйства — 4%, строительства — 6%, уровень инфляции зафиксирован ниже 10%.
Мирзиёев также поручил обеспечить в 2022 году рост ВВП и промышленного производства более чем на 7%.
Глава государства указал на необходимость с начала года наладить системную работу всех отраслей и регионов, создать прочную основу для достижения указанных целей.
"Поставлены задачи по организации стабильных поставок на рынки основных видов сельскохозяйственной продукции в зимние месяцы для обеспечения изобилия на столе населения", — добавили в пресс-службе Мирзиёева.
Аналитики между тем убеждены: экономика Узбекистана относительно хорошо переносит пандемию. Особенно это ощущается в области торговли и производства.
Пока в Международном валютном фонде ожидают, что темпы роста ВВП в следующем году сохранятся на уровне 6%, эксперты Исполнительного комитета СНГ ожидают, что инфляция в стране не усилится, а удержит показатели прошлого года.
Позитивными прогнозами относительно экономического будущего Узбекистана делится и Евразийский банк развития (ЕАБР).
Какие факторы помогли республике развивать экономику, несмотря на продолжающуюся пандемию? О пяти главных экономических достижениях страны — в обзоре
Sputnik Узбекистан.