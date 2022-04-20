https://uz.sputniknews.ru/20220420/v-tashkente-obsudili-borbu-s-narkotrafikom-na-prostranstve-shos--foto-24100647.html

В Ташкенте обсудили борьбу с наркотрафиком на пространстве ШОС — фото

В Ташкенте обсудили борьбу с наркотрафиком на пространстве ШОС — фото

Российская межведомственная делегация подтвердила нацеленность на расширение профильного сотрудничества.

2022-04-20T15:36+0500

2022-04-20T15:36+0500

2022-04-22T03:22+0500

шос

общество

ташкент

наркотрафик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/14/24100697_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_22e32934a6e57a445fb8c71764fd68bd.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкенте сегодня проходит 12-е совещание руководителей компетентных антинаркотических органов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.В ходе совещания стороны обсудили результаты совместной работы после подписания Соглашения между государствами — членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 2004 года. Дополнительным импульсом к совместной работе также стал трехуровневый механизм антинаркотического сотрудничества в рамках ШОС, запущенный в 2009 году.Российская межведомственная делегация подтвердила нацеленность на расширение профильного сотрудничества и анонсировала проведение в ближайшее время новых мероприятий на антинаркотическом треке. МИД России на встрече представлял Кирилл Смуров.Олим Нарзуллаев, возглавляющий Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками при Кабмине, рассказал о росте числа случаев незаконного провоза наркотиков через Узбекистан.По его словам, за весь прошлый год в стране выявили на 18,4% больше подобных преступлений, чем в 2020-м, а объем изъятых психотропных веществ вырос почти на 21%.Напомним: на 2022 год в ШОС под председательством Узбекистана запланировано более 80 мероприятий.Одним из них станет встреча глав государств — участников ШОС, которая состоится 15—16 сентября в Самарканде.Ранее в Ташкенте прошло заседание постоянной действующей рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству стран — членов организации.Читайте также:Абдурахманов предложил провести цифровую ярмарку в рамках саммита ШОСЗаседание ШОС в Ташкенте: что обсуждают стороны и какие цели наметили

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, ташкент, наркотрафик