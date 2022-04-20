https://uz.sputniknews.ru/20220420/video-na-eto-bolno-smotret---amerikanskiy-jurnalist-o-sostoyanii-baydena-24103294.html

Видео: "На это больно смотреть" - американский журналист о состоянии Байдена

Видео: "На это больно смотреть" - американский журналист о состоянии Байдена

Известный американский телеведущий посвятил авторскую программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем президента США Джо Байдена.

2022-04-20T20:00+0500

2022-04-20T20:00+0500

2022-04-20T20:00+0500

в мире

джо байден

сша

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ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Слова и поступки президента США Джо Байдена дают американскому обществу серьезные основания для скептицизма. "Независимо от политики… У нас серьезная ситуация, и я не знаю, что делать", - заявил американский журналист Гленн Бек в своей авторской программе на канале Blaze TV.Постоянные оговорки Байдена вызывают беспокойство, и над ними нельзя смеяться, как над выходами "глупого дяди Джо", считает Бек. В связи с этим журналист посвятил очередной выпуск своей передачи анализу поведения американского президента с медицинской точки зрения и назвал его "Психическое состояние президента Байдена: серьезный разговор, который должна вести Америка".В прошлом году ряд американских СМИ опубликовал анонимные признания сотрудников Белого Дома в том, что они отключают звук телевизора, когда Байден разговаривает с журналистами.Они не хотят смотреть, "как он спотыкается о собственные слова, отклоняясь от темы", объясняет Гленн Бек. Один из недавних примеров такого поведения – высказывания Байдена 10 апреля, когда политик забыл, что хотел сказать.Начав речь со слов "Америка – это нация, которую можно определить одним словом…", президент США вдруг запнулся и стал рассказывать про путешествие по Гималаям в компании Си Цзиньпина. "Именно тогда я проехал 17 тысяч миль, когда был вице-президентом. Но это не точно", - заявил Байден."На это больно смотреть", - прокомментировал видео Гленн Бек и добавил, что год назад группа американских генералов в отставке подписала письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу различных проблем, с которыми может столкнуться народ США. В их числе оказалось и психическое, а также физическое состояние Джо Байдена. Известно, что в последние годы Байдена лечили от учащенного сердцебиения, которое может вызывать головокружение и спутанность сознания, сообщает Бек. Кроме этого, журналист ссылается на материал Daily Mail, в котором два врача заявляли, что сердечные заболевания, подобные недугам Байдена, связаны с нарушениями памяти и деменцией.Однако сейчас, когда Байден занимает пост президента, даже несмотря на то, что он совершает серьезные ошибки, а рейтинг его популярности падает, сотрудники Белого Дома не будут задавать подобных вопросов. Они, очевидно, "просто прячут голову в песок, когда речь заходит о Байдене", считает журналист.В последнее время ни дня не обходится без курьезных случаев с участием американского президента. К примеру, во время выступления, посвященного католической Пасхе, супруге президента пришлось напомнить Джо Байдену попрощаться с народом. До этого лидер США пытался пожать руку пустоте. О других случаях странного поведения 79-летнего президента читайте в нашем материале.Читайте также: "Маши, маши": жена Байдена подсказывала ему в прямом эфире — видео

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джо байден, сша