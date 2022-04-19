https://uz.sputniknews.ru/20220419/mashi-mashi--jena-baydena-podskazyvala-emu-v-pryamom-efire--video-24071913.html

"Маши, маши": жена Байдена подсказывала ему в прямом эфире — видео

"Маши, маши": жена Байдена подсказывала ему в прямом эфире — видео

Курьез произошел на мероприятии, посвященном празднованию католической Пасхи.

2022-04-19T15:02+0500

2022-04-19T15:02+0500

2022-04-19T15:02+0500

в мире

джо байден

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Первая леди США Джилл Байден подсказала американскому президенту, что нужно помахать публике в конце выступления, посвященного празднованию католической Пасхи.Джилл Байден забыла про включенный рядом микрофон. Ее слова "Маши, маши!" попали в прямой эфир.В пятницу, 15 апреля, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила о необходимости объявить импичмент Байдену, который хотел "пожать руку" пустому месту.Ранее на видео попало его необычное поведение после выступления в Северной Каролине — он пожал руку невидимому человеку."Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Достаточно!" — сказала Тейлор-Грин.Глава США довольно часто допускает оговорки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неверно произносил фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Читайте также:Молодежь США теряет доверие к БайденуРоссийский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена

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джо байден