https://uz.sputniknews.ru/20220419/mashi-mashi--jena-baydena-podskazyvala-emu-v-pryamom-efire--video-24071913.html
"Маши, маши": жена Байдена подсказывала ему в прямом эфире — видео
"Маши, маши": жена Байдена подсказывала ему в прямом эфире — видео
Курьез произошел на мероприятии, посвященном празднованию католической Пасхи.
2022-04-19T15:02+0500
2022-04-19T15:02+0500
2022-04-19T15:02+0500
в мире
джо байден
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Первая леди США Джилл Байден подсказала американскому президенту, что нужно помахать публике в конце выступления, посвященного празднованию католической Пасхи.Джилл Байден забыла про включенный рядом микрофон. Ее слова "Маши, маши!" попали в прямой эфир.В пятницу, 15 апреля, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила о необходимости объявить импичмент Байдену, который хотел "пожать руку" пустому месту.Ранее на видео попало его необычное поведение после выступления в Северной Каролине — он пожал руку невидимому человеку."Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Достаточно!" — сказала Тейлор-Грин.Глава США довольно часто допускает оговорки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неверно произносил фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Читайте также:Молодежь США теряет доверие к БайденуРоссийский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена
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джо байден
"Маши, маши": жена Байдена подсказывала ему в прямом эфире — видео
Курьез произошел на мероприятии, посвященном празднованию католической Пасхи.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Первая леди США Джилл Байден подсказала американскому президенту, что нужно помахать публике в конце выступления, посвященного празднованию католической Пасхи.
Джилл Байден забыла про включенный рядом микрофон. Ее слова "Маши, маши!" попали в прямой эфир.
В пятницу, 15 апреля, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила о необходимости объявить импичмент Байдену, который хотел "пожать руку" пустому месту.
Ранее на видео попало его необычное поведение после выступления в Северной Каролине — он пожал
руку невидимому человеку.
"Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Достаточно!" — сказала Тейлор-Грин.
Глава США довольно часто допускает оговорки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неверно произносил фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.