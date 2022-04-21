https://uz.sputniknews.ru/20220421/v-tashkente-proydet-mendeleevskaya-olimpiada--24118751.html

В Ташкенте пройдет Менделеевская олимпиада

В Ташкенте пройдет Менделеевская олимпиада

Узбекистан примет 56-ю международную Менделеевскую олимпиаду по химии для старшеклассников.

2022-04-21T12:43+0500

2022-04-21T12:43+0500

2022-04-21T12:43+0500

общество

олимпиада

химия

школьники

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Международная Менделеевская олимпиада по химии пройдет в этом году в Узбекистане.В Ташкент 9-16 мая приедут юные химики из более чем 15 стран, в том числе из России, Китая, Израиля, Турции, Хорватии, Венгрии, Азербайджана, Армении и других государств. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Агентства Президентских образовательных учреждений.Международная Менделевская олимпиада основана в 1948 году и является одной из самых престижных интеллектуальных конкурсов в мире. Ее проводят ежегодно почти в 30 странах, сообщает ведомство.Участие в олимпиаде примут учащиеся выпускных и предвыпускных классов - победители национальных химических олимпиад. Все участники получат одинаковые задания.Конкурс проходит в три тура: два теоретических и один практический.В первом туре участников ждут задания, осилить которые могут те, кто освоил программу специализированных химических классов. Второй тур намного сложнее: необходимо продемонстрировать универсальность своих знаний, выполнив задания по неорганической, органической, аналитической, физической химии и биохимии.Практическая часть подразумевает работу с лабораторным оборудованием. Нужно будет определить химический состав вещества, а также получить нужное химическое соединение по предложенной организаторами методике.Олимпиада пройдет в очном режиме впервые за долгое время – предыдущие годы она проходила в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19.В прошлом году на Менделеевской олимпиаде школьники из Узбекистана завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали, а в общем командном зачете заняли третье место. Годом ранее старшеклассники из Узбекистана заняли на интеллектуальном конкурсе одно первое, пять третьих мест.Читайте также: В Фергане пройдет первый книжный фестиваль

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олимпиада, химия, школьники