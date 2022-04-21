https://uz.sputniknews.ru/20220421/priamuryu-nujny-migranty-24129045.html

Приамурью нужны мигранты

Приамурью нужны мигранты

Зампред правительства региона назвал проблемы, с которыми сталкивается стремительно развивающаяся строительная отрасль.

2022-04-21T19:22+0500

2022-04-21T19:22+0500

2022-04-21T19:22+0500

миграция

мигрант

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В России стройки Амурской области по-прежнему нуждаются в иностранных работниках.Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Матюхин в рамках пресс-конференции, передает Sputnik Таджикистан."В перспективе ближайших пяти лет мы все равно так или иначе будем зависеть от иностранной рабочей силы, но мы стараемся создать свой потенциал на территории области", — заявил Матюхин.По его словам, на стройки продолжают приглашать мигрантов из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана и Таджикистана, а также Беларуси.Помимо этого, власти региона ожидают, что список пополнят рабочие из Китая.В Амурской области также собираются выпускать квалифицированные кадры для строительной отрасли. Зампред правительства призвал местных школьников рассматривать в том числе и сферу строительства при выборе профессии."Существенно возросло количество строящихся социальных объектов, ремонты, дорожное строительство — по всем направлениям у нас стройка выросла многократно", — подчеркнул политик.Он отметил, что регион продолжает развиваться и в ближайшие годы, возможно, потребность в иностранном труде уменьшится.Ранее в МВД России заявили, что миграционный поток в РФ вернулся к доковидным показателям 2019 года.За январь и февраль 2022-го на миграционный учет встали в 2,5 раза больше иностранцев, чем за тот же период 2021-го.За первые 2 месяца прошлого года этот показатель составлял 657 тыс. человек, а за аналогичный период текущего года - 1,6 млн человек, сообщили в ведомстве.Число выданных трудовых патентов также увеличилось в сравнении с прошлым годом - с 112,3 тыс. за начало 2021-го до 271,6 тыс. за аналогичный период 2022-го.Читайте также:Абдурахманов раскрыл, сколько новых рабочих мест создадут к 2030 годуМиграционный поток в Россию вернулся к доковидному периоду

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мигрант