https://uz.sputniknews.ru/20220419/abduraxmanov-k-2030-godu-sozdadut-45-tysyach-rabochix-mest-24067395.html

Абдурахманов раскрыл, сколько новых рабочих мест создадут к 2030 году

Абдурахманов раскрыл, сколько новых рабочих мест создадут к 2030 году

Узбекистан должен войти в число 50 наиболее развитых стран к 2030 году.

2022-04-19T12:24+0500

2022-04-19T12:24+0500

2022-04-19T12:40+0500

экономика

иброхим абдурахманов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Главной задачей руководства Узбекистана является создание к 2030 году не менее 45 тысяч рабочих мест для выпускников, заявил во вторник министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов на брифинге по национальной политике в сфере науки, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он отметил, что за последние пять лет в республике провели глубокие реформы для развития науки и ускорения инноваций. "В течение 2019-2021 годов мы реализовали краткосрочную стратегию инновационного развития. В результате в Узбекистане сформирована новая инновационная система, сделаны первые шаги", — сообщил Абдурахманов.По его словам основной упор делается на формирование инновационной экосистемы в стране. "Одно из основных направлений, конечно же, — создать прекрасную среду для исследователей, и это главное звено любой нашей стратегии и национальной политики. Число наших исследователей меньше тысячи. В развитых странах это число приближается к 4 000. Нам тоже нужно сформировать такую ​​большую экосистему", — сказал он.Кроме того, министр отметил важность создания гендерного равенства в республике."Вовлечение женщин в научную деятельность сегодня также является одним из основных направлений нашей национальной политики", — сообщил он.Абдурахманов особо выделил, что система образования является ключевым звеном в инновационной экосистеме. "Наша главная задача – к 2030 году создать не менее 45 тысяч рабочих мест для выпускников", – подчеркнул министр.По его словам, для развития экономики сегодня внедряются принципы инноваций и создания рабочих мест в национальную политику Узбекистана. В последующие годы поставлена цель закрепить это."В то время, когда во всем мире ставятся пятидесятилетние долгосрочные стратегические цели, начало нашей работы состоит в том, чтобы определить звенья нашей национальной политики посредством такого международного сотрудничества с учетом их взглядов. Мы также обязаны делать эту работу вместе, не отставая от мирового сообщества", – добавил Абдурахманов.По его мнению, Узбекистан должен скоро достичь своей первоначальной цели — войти в число 50 наиболее развитых стран в Глобальном инновационном индексе к 2030 году.До этого заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков рассказал, сколько рабочих мест появилось в стране за год.Ранее сообщалось, что в столице и двух регионах Узбекистана создадут 750 тысяч рабочих мест.Читайте также:В Узбекистане будет много рабочих мест — министр торговли ЕЭК СлепневТрансграничные переводы выросли благодаря мигрантам — инфографика

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иброхим абдурахманов, узбекистан