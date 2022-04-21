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https://uz.sputniknews.ru/20220421/si-tszinpin-vystupil-protiv-odnostoronnix-sanktsiy-24122793.html
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций
Председатель КНР: Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, и не будет следовать двойным стандартам.
2022-04-21T15:05+0500
2022-04-21T15:05+0500
в мире
си цзиньпин
кнр
китай
санкции
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Односторонние санкции и политика двойных стандартов неприемлемы в межгосударственных отношениях, заявил глава Китая Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.Также он отметил, Китай не намерен проводить политику, направленную на формирование блоков и усиление противостояния между странами.По словам Си Цзиньпиня, блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в XXI веке.Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчень рассказал, что Пекин будет укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой вне зависимости от изменений ситуации в международном пространстве.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:
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си цзиньпин, кнр, китай, санкции

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

15:05 21.04.2022
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) в конгрессно-выставочном центре Экспофорум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Председатель КНР: Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, и не будет следовать двойным стандартам.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Односторонние санкции и политика двойных стандартов неприемлемы в межгосударственных отношениях, заявил глава Китая Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.

"Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море", —цитирует председателя КНР РИА Новости.

Также он отметил, Китай не намерен проводить политику, направленную на формирование блоков и усиление противостояния между странами.
По словам Си Цзиньпиня, блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в XXI веке.
"Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всём мире", - подчеркнул глава Китая.
Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчень рассказал, что Пекин будет укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой вне зависимости от изменений ситуации в международном пространстве.
"Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон", - сообщил дипломат.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.
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