https://uz.sputniknews.ru/20220421/si-tszinpin-vystupil-protiv-odnostoronnix-sanktsiy-24122793.html

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

Председатель КНР: Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, и не будет следовать двойным стандартам.

2022-04-21T15:05+0500

2022-04-21T15:05+0500

2022-04-21T15:05+0500

в мире

си цзиньпин

кнр

китай

санкции

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Односторонние санкции и политика двойных стандартов неприемлемы в межгосударственных отношениях, заявил глава Китая Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.Также он отметил, Китай не намерен проводить политику, направленную на формирование блоков и усиление противостояния между странами.По словам Си Цзиньпиня, блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в XXI веке.Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчень рассказал, что Пекин будет укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой вне зависимости от изменений ситуации в международном пространстве.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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си цзиньпин, кнр, китай, санкции