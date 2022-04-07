https://uz.sputniknews.ru/20220407/valyutnye-interventsii-tsentrobanka-vyrosli-na-19-chto-eto-znachit-23823653.html

Валютные интервенции Центробанка выросли на 19%: что это значит

Валютные интервенции Центробанка выросли на 19%: что это значит

Аналитики также отметили повышенный спрос на иностранную валюту в марте.

2022-04-07T09:37+0500

2022-04-07T09:37+0500

2022-04-07T09:37+0500

экономика

цб

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Объем валютных интервенций Центробанка Узбекистана для поддержки курса национальной валюты в январе-марте вырос на 19%. По данным регулятора, это позволило смягчить колебания обменного курса, начавшиеся в условиях внешних рисков. Аналитики также отметили повышенный спрос на иностранную валюту в марте.Общий объем операций на межбанковском рынке за первый квартал этого года вырос на 30% по сравнению с концом 2021 года — до 27,7 триллиона сумов. C 17 марта Центробанк Узбекистана повысил основную процентную ставку с 14% до 17% из-за внешнеэкономических рисков с целью сдерживания инфляции. Тогда регулятор сообщил, что в ответ на внешние риски и девальвационное давление с начала текущего года национальная валюта Узбекистана обесценилась на 6,8%, достигая на пике 11 630 сумов за доллар, против девальвации на 3,4% в течение 2021 года.С понедельника официальный курс доллара снизился на 14,51 сума — до 11370,56 сума за доллар, курс российской валюты также понизился на 1,30 сума до 135,77 сума за рубль.Ранее ЦБ и коммерческие банки Узбекистана обеспечили бесперебойные денежные переводы населению из России в рублях.Для решения финансовых проблем трудовых мигрантов из-за нестабильности курса рубля создадут специальный штаб, куда войдут представители Минэкономразвития, Министерства финансов, Центробанка и Министерства инвестиций и внешней торговли республики.Читайте также:

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