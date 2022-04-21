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https://uz.sputniknews.ru/20220421/uzbekistan-uvelichivaet-eksport-tekstilya-24132209.html
Узбекистан увеличивает экспорт текстиля
Узбекистан увеличивает экспорт текстиля
Только в этом году экспорт текстиля принес Узбекистану более 750 млн долларов. Кто является основными покупателями этого товара и что способствует росту производства — в нашей инфографике.
2022-04-21T21:03+0500
2022-04-21T21:03+0500
инфографика
текстиль
экспорт
узбекистан
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В Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего этим занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.Текстиль занимает свыше 13 процентов всего узбекского экспорта. Основным покупателем является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), за первые три месяца этого года сюда экспортировано продукции на 252,4 млн долларов. Ранее сообщалось, что увеличение спроса на узбекский текстиль в России наблюдается уже давно. За прошедший год российский онлайн-ритейлер Wildberries зафиксировал рост продаж одежды узбекского производства на 90% по сравнению с 2020 годом. Интерес к вещам, произведенным в Узбекистане, объясняется, прежде всего, качеством хлопка.
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текстиль, экспорт, узбекистан, инфографика

Узбекистан увеличивает экспорт текстиля

21:03 21.04.2022
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Только в этом году он принес республике более 750 млн долларов. Кто является основными покупателями этого товара и что способствует росту производства — смотрите в нашей инфографике.
Как меняется экспорт текстиля Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Как меняется экспорт текстиля Узбекистана - Sputnik Узбекистан
В Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего этим занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.
Текстиль занимает свыше 13 процентов всего узбекского экспорта. Основным покупателем является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), за первые три месяца этого года сюда экспортировано продукции на 252,4 млн долларов.
Ранее сообщалось, что увеличение спроса на узбекский текстиль в России наблюдается уже давно. За прошедший год российский онлайн-ритейлер Wildberries зафиксировал рост продаж одежды узбекского производства на 90% по сравнению с 2020 годом. Интерес к вещам, произведенным в Узбекистане, объясняется, прежде всего, качеством хлопка.
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