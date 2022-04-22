https://uz.sputniknews.ru/20220422/biden-djo-biden-bayden-pridumal-sebe-novuyu-familiyu--video-24143281.html

"Биден. Джо Биден". Байден придумал себе новую фамилию – видео

"Биден. Джо Биден". Байден придумал себе новую фамилию – видео

Президент США Байден после очередной оговорки попросил называть себя Джо Биденом.

2022-04-22T15:03+0500

2022-04-22T15:03+0500

2022-04-22T15:03+0500

в мире

джо байден

президент

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/24000532_0:124:2389:1468_1920x0_80_0_0_6cd08faecfb4316d29a9d66989884578.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америка Джо Байден во время объявления благодарностей в адрес представителей конгресса, выступая в штате Орегон, не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра.Глава Соединенных Штатов зачастую попадает в курьезные ситуации.Ранее 79-летний американский лидер назвал президентом Камалу Харрис, перепутал Сирию с Ливией, а "уголовное преследование" — с "проституцией".Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьер-министра Австралии Скотта Моррисона назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.Помимо прочего, в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware он перепутал себя с женой экс-президента США Барака Обамы Мишель.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джо байден, президент, сша