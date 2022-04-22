https://uz.sputniknews.ru/20220422/iz-za-rosta-tsen-greki-mogut-ostatsya-v-pasxu-bez-traditsionnogo-blyuda-24143608.html

Из-за роста цен греки могут остаться в Пасху без традиционного блюда

Из-за роста цен греки могут остаться в Пасху без традиционного блюда

О резком росте цен в Греции – подробнее в нашем материале.

2022-04-22T16:02+0500

2022-04-22T16:02+0500

2022-04-22T16:02+0500

в мире

греция

рост цен

цены

пасха

блюдо

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Из-за стремительного скачка цен на продукты, бензин и коммунальные услуги греки могут лишиться своей пасхальной традиции. Речь идет о традиционном греческом пасхальном блюде – запеченном на вертеле мясе ягненка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Ruptly.Посетители афинского рынка Варвакиос рассказали журналистам, что из-за массового подорожания цен многие жители Греции уже не могут позволить себе одно из главных блюд на греческом пасхальном столе – запеченного ягненка.По словам некоторых посетителей, отсутствие главного пасхального блюда на столе в этом году – неглавная проблема, так как рост цен оказал влияние на все сферы жизни людей.Его слова также подтвердил местный пенсионер Герасимос, который рассказал, что ему приходится отдавать всю пенсию только на оплату коммунальных счетов.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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греция, рост цен, цены, пасха, блюдо