https://uz.sputniknews.ru/20220422/krupneyshiy-bank-uzbekistana-mojet-ispolzovat-rossiyskiy-analog-swift-24136505.html

Узбекистан может перейти на российский аналог SWIFT

Узбекистан может перейти на российский аналог SWIFT

К российскому аналогу SWIFT между тем уже присоединились по меньшей 52 зарубежных банка.

2022-04-22T09:58+0500

2022-04-22T09:58+0500

2022-04-22T10:43+0500

экономика

банки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк ВЭД Узбекистана (НБУ) может перейти на систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России для взаимных операций.Ранее ЦБ сообщал, что узбекские банки принимают меры по организации работы альтернативных платежных систем для предотвращения рисков по текущим международным операциям.Осенью 2020-го НБУ подписал с ВЭБ.РФ соглашение об основных условиях использования СПФС Банка России во взаимных операциях. Напомним, что СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.Западные страны ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Европа, в частности, решила отключить ряд крупнейших банков России и госкорпорацию ВЭБ.РФ от SWIFT.Между тем к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений присоединились уже по меньшей мере 52 международных банка. Читайте также:

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банки, узбекистан