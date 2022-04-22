https://uz.sputniknews.ru/20220422/krupneyshiy-bank-uzbekistana-mojet-ispolzovat-rossiyskiy-analog-swift-24136505.html
Узбекистан может перейти на российский аналог SWIFT
Узбекистан может перейти на российский аналог SWIFT
К российскому аналогу SWIFT между тем уже присоединились по меньшей 52 зарубежных банка.
2022-04-22T09:58+0500
2022-04-22T09:58+0500
2022-04-22T10:43+0500
экономика
банки
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк ВЭД Узбекистана (НБУ) может перейти на систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России для взаимных операций.Ранее ЦБ сообщал, что узбекские банки принимают меры по организации работы альтернативных платежных систем для предотвращения рисков по текущим международным операциям.Осенью 2020-го НБУ подписал с ВЭБ.РФ соглашение об основных условиях использования СПФС Банка России во взаимных операциях. Напомним, что СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.Западные страны ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Европа, в частности, решила отключить ряд крупнейших банков России и госкорпорацию ВЭБ.РФ от SWIFT.Между тем к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений присоединились уже по меньшей мере 52 международных банка. Читайте также:
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банки, узбекистан
Узбекистан может перейти на российский аналог SWIFT
09:58 22.04.2022 (обновлено: 10:43 22.04.2022)
К российскому аналогу SWIFT между тем уже присоединились по меньшей 52 зарубежных банка.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк ВЭД Узбекистана (НБУ) может перейти на систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России для взаимных операций.
"На сегодняшний день НБУ имеет возможность использования СПФС. При необходимости Национальный банк может осуществлять расчеты с российскими банками с использованием этой системы или других альтернативных систем", — сообщили в Центробанке.
Ранее ЦБ сообщал, что узбекские банки принимают меры по организации работы альтернативных платежных систем для предотвращения рисков по текущим международным операциям.
Осенью 2020-го НБУ подписал с ВЭБ.РФ соглашение об основных условиях использования СПФС Банка России во взаимных операциях. Напомним, что СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.
Западные страны ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Европа, в частности, решила отключить ряд крупнейших банков России и госкорпорацию ВЭБ.РФ от SWIFT.
Между тем к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений присоединились
уже по меньшей мере 52 международных банка.