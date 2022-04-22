https://uz.sputniknews.ru/20220422/mid-yaponii-nazval-kurily-nezakonno-okkupirovannymi-vpervye-za-19-let-24141790.html

МИД Японии назвал Курилы "незаконно оккупированными" впервые за 19 лет

МИД Японии назвал Курилы "незаконно оккупированными" впервые за 19 лет

Ежегодный доклад представлен МИД Японии на заседании правительства в пятницу.

2022-04-22T13:43+0500

2022-04-22T13:43+0500

2022-04-22T13:43+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Япония впервые с 2003 года официально обозначила в докладе по дипломатии "Синяя книга" Южные Курилы как "оккупированные" территории. Об этом сообщает РИА Новости.Также японское внешнеполитическое ведомство впервые с 2011 года заявляет, что "северные территории" (так в стране называют южные Курилы) принадлежат Японии.Японский МИД подчеркнул, что на фоне проведения Россией спецоперации на Украине "сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора".При этом, позиция Японии по этому вопросу в целом остается неизменной, а формулировки в "Синей книге" меняются в зависимости от состояния российско-японских отношений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Токио в ответ на проведение спецоперации ввел против Москвы несколько пакетов санкций – исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Также Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, и помимо этого, утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.В марте российская сторона, в свою очередь, заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.Читайте также:

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япония, курилы, правительство