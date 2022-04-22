https://uz.sputniknews.ru/20220422/na-sotsialnuyu-infrastrukturu-v-kashkadare-potratyat-360-mlrd-sumov-24150036.html
На социальную инфраструктуру в Кашкадарье потратят 360 млрд сумов
На социальную инфраструктуру в Кашкадарье потратят 360 млрд сумов
Президент Шавкат Мирзиёев поручил улучшить жилищные условия и развивать промышленность в области.
2022-04-22T19:19+0500
2022-04-22T19:19+0500
2022-04-22T19:19+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
кашкадарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24149799_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dea9a5327f624567c37b3f9f3301b835.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во второй день рабочего визита в Кашкадарьинскую область принял участие во внеочередном заседании областного кенгаша, сообщает пресс-служба главы государства.В первую очередь, президент поручил улучшить жилищные условия и социальную инфраструктуру края. В этом году область получила из бюджета в рамках госпрограмм более 1,5 трлн сумов. На эти средства должны построить и отремонтировать 2,8 тыс. километров инженерных сетей и 160 объектов социальной сферы.Кроме того, на решение проблем края область получит дополнительные 360 млрд сумов из бюджета и $100 млн льготных кредитов от международных финансовых институтов.Президент также поручил развивать промышленность в регионе. В этой сфере в области проделана большая работа, отмечает пресс-служба. Так, в конце прошлого года в Гузарском районе начал свою работу завод "Uzbekistan GTL" по производству синтетического топлива, реализуется также проект по расширению Шуртанского газохимического комплекса.В 2022-2023 году в области будет действовать программа поддержки промышленности, в которую войдут 270 проектов на сумму 14,7 трлн сумов.Сейчас уже началась реализация таких крупных проектов, как увеличение мощности Таллимарджанской ТЭС, строительство солнечной электростанции в Гузаре, запуск кластера строительных материалов в Дехканабаде и Камаши, цементного завода в Китабском районе.В сельском хозяйстве области готовятся к реализации 524 проекта на сумму 7,4 триллиона сумов. Они помогут создать здесь 286 тысяч новых рабочих мест.В частности, более 40 тыс. гектаров земли рекультивируют. На 20 тысячах гектаров посадят гранатовые сады. Планируется построить паводковое водохранилище "Аёкчисой", которое будет снабжать водой пять районов области.Напомним, на этой сессии депутаты областного кенгаша утвердили на пост хокима региона Муротжона Азимова.Читайте также: За 5 лет РВП и производство в Кашадарье вырастет в 1,5 раза
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24149799_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_32c5bb979856aee8d74d4c33a840a561.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, кашкадарьинская область
На социальную инфраструктуру в Кашкадарье потратят 360 млрд сумов
Президент Шавкат Мирзиёев поручил улучшить жилищные условия и развивать промышленность в области.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев во второй день рабочего визита в Кашкадарьинскую область принял участие во внеочередном заседании областного кенгаша, сообщает пресс-служба
главы государства.
В первую очередь, президент поручил улучшить жилищные условия и социальную инфраструктуру края. В этом году область получила из бюджета в рамках госпрограмм более 1,5 трлн сумов. На эти средства должны построить и отремонтировать 2,8 тыс. километров инженерных сетей и 160 объектов социальной сферы.
Кроме того, на решение проблем края область получит дополнительные 360 млрд сумов из бюджета и $100 млн льготных кредитов от международных финансовых институтов.
"В планах - строительство 1 823 километров сетей питьевого водоснабжения и 1 570 километров внутренних дорог, восстановление газоснабжения в домах более 9 тысяч человек", - отмечает пресс-служба главы государства.
Президент также поручил развивать промышленность в регионе. В этой сфере в области проделана большая работа, отмечает пресс-служба. Так, в конце прошлого года в Гузарском районе начал свою работу завод "Uzbekistan GTL" по производству синтетического топлива, реализуется также проект по расширению Шуртанского газохимического комплекса.
В 2022-2023 году в области будет действовать программа поддержки промышленности, в которую войдут 270 проектов на сумму 14,7 трлн сумов.
Сейчас уже началась реализация таких крупных проектов, как увеличение мощности Таллимарджанской ТЭС, строительство солнечной электростанции в Гузаре, запуск кластера строительных материалов в Дехканабаде и Камаши, цементного завода в Китабском районе.
В сельском хозяйстве области готовятся к реализации 524 проекта на сумму 7,4 триллиона сумов. Они помогут создать здесь 286 тысяч новых рабочих мест.
В частности, более 40 тыс. гектаров земли рекультивируют. На 20 тысячах гектаров посадят гранатовые сады. Планируется построить паводковое водохранилище "Аёкчисой", которое будет снабжать водой пять районов области.
Напомним, на этой сессии депутаты областного кенгаша утвердили на пост хокима региона Муротжона Азимова.