https://uz.sputniknews.ru/20220422/posolstvo-uzbekistana-na-ukraine-vozobnovlyaet-svoyu-rabotu-v-kieve-24137105.html

Посольство Узбекистана на Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство Узбекистана на Украине возобновило свою работу в Киеве

Ранее дипмиссия временно переехала во Львов.

2022-04-22T10:20+0500

2022-04-22T10:20+0500

2022-04-22T10:24+0500

общество

украина

посольство

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22969058_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_a30dc54330304cab1784cb2a01d13e3c.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Посольство Узбекистана на Украине с 22 апреля возобновляет свою работу в Киеве.Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Юсуп Кабулжанов.С 14 марта посольство временно находилось во Львове. Дипломаты в штатном режиме продолжали работу по эвакуации узбекистанцев на родину. За это время удалось вывезти домой более шести тысяч сограждан. Читайте также:

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, посольство, киев