https://uz.sputniknews.ru/20220422/posolstvo-uzbekistana-na-ukraine-vozobnovlyaet-svoyu-rabotu-v-kieve-24137105.html
Посольство Узбекистана на Украине возобновило свою работу в Киеве
Посольство Узбекистана на Украине возобновило свою работу в Киеве
Ранее дипмиссия временно переехала во Львов.
2022-04-22T10:20+0500
2022-04-22T10:20+0500
2022-04-22T10:24+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Посольство Узбекистана на Украине с 22 апреля возобновляет свою работу в Киеве.Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Юсуп Кабулжанов.С 14 марта посольство временно находилось во Львове. Дипломаты в штатном режиме продолжали работу по эвакуации узбекистанцев на родину. За это время удалось вывезти домой более шести тысяч сограждан. Читайте также:
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украина, посольство, киев
Посольство Узбекистана на Украине возобновило свою работу в Киеве
10:20 22.04.2022 (обновлено: 10:24 22.04.2022)
Дополняется
Ранее дипмиссия временно переехала во Львов.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Посольство Узбекистана на Украине с 22 апреля возобновляет свою работу в Киеве.
Об этом сообщил
официальный представитель МИД республики Юсуп Кабулжанов.
С 14 марта посольство временно находилось во Львове. Дипломаты в штатном режиме продолжали работу по эвакуации узбекистанцев на родину.
За это время удалось вывезти домой более шести тысяч сограждан.