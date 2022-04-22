https://uz.sputniknews.ru/20220422/tramp-predupredil-mir-o-bolshoy-opasnosti-24135238.html

Трамп предупредил мир о большой опасности

Трамп предупредил мир о большой опасности

Неуважительное отношение и отсутствие чувства страха перед администрацией США подвели мир к опасной черте, считает Дональд Трамп.

2022-04-22T08:42+0500

2022-04-22T08:42+0500

2022-04-22T11:40+0500

в мире

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24139260_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1657d60504139879c15a43d5df6f45e4.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что мир сейчас находится в самом опасном моменте своей истории.Об этом он заявил, выступая на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.По мнению Трампа, к этой точке мир подошел из-за неуважительного отношения и отсутствия чувства страха перед действующим руководством США. По его словам, опасность также представляет огромная мощь современного оружия. Трамп отметил, что сегодня словом "ядерный" бросаются "как конфетками". Это в корне неправильно, считает экс-глава Белого дома.Он также в очередной раз приписал своей администрации модернизацию американских ядерных сил.Кроме того, Трамп считает, что при его администрации Россия никогда бы не начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину >>Напомним: Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.Читайте также:

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дональд трамп, сша