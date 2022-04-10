https://uz.sputniknews.ru/20220410/tramp-snova-zaxotel-stat-prezidentom-ssha-23879214.html

Трамп снова захотел стать президентом США

Трамп снова захотел стать президентом США

Он заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты. Однако официально о своих планах Трамп пока не объявил.

2022-04-10T11:32+0500

2022-04-10T11:32+0500

2022-04-10T11:32+0500

в мире

дональд трамп

президент сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20372294_0:270:2603:1734_1920x0_80_0_0_ba4284be6050dae90caf35385cade768.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на свое участие в следующих выборах — они пройдут в 2024 году.Политик заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты. Однако официально о своих планах Трамп пока не объявил.После этого Трамп спросил, поддерживают ли присутствующие его намерение, на что получил положительный ответ.При этом экс-глава Белого дома продолжает утверждать, что прошедшие выборы были подтасованы. Недавно экс-президент США также обвинил Байдена в том, что тот "убил" американскую мечту — Трамп назвал нынешнюю администрацию виновной в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин.Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября 2021-го. Победу на них одержал кандидат от демократической партии Джо Байден.Трамп с поражением не смирился и заявил, что его соперник получил преимущество за счет фальсификаций. Бывший американский лидер пытался также оспорить итоги выборов через суд, но безрезультатно.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дональд трамп, президент сша, джо байден