https://uz.sputniknews.ru/20220410/tramp-snova-zaxotel-stat-prezidentom-ssha-23879214.html
Трамп снова захотел стать президентом США
Трамп снова захотел стать президентом США
Он заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты. Однако официально о своих планах Трамп пока не объявил.
2022-04-10T11:32+0500
2022-04-10T11:32+0500
2022-04-10T11:32+0500
в мире
дональд трамп
президент сша
джо байден
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на свое участие в следующих выборах — они пройдут в 2024 году.Политик заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты. Однако официально о своих планах Трамп пока не объявил.После этого Трамп спросил, поддерживают ли присутствующие его намерение, на что получил положительный ответ.При этом экс-глава Белого дома продолжает утверждать, что прошедшие выборы были подтасованы. Недавно экс-президент США также обвинил Байдена в том, что тот "убил" американскую мечту — Трамп назвал нынешнюю администрацию виновной в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин.Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября 2021-го. Победу на них одержал кандидат от демократической партии Джо Байден.Трамп с поражением не смирился и заявил, что его соперник получил преимущество за счет фальсификаций. Бывший американский лидер пытался также оспорить итоги выборов через суд, но безрезультатно.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.Читайте также:
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дональд трамп, президент сша, джо байден
Трамп снова захотел стать президентом США
При этом бывший американский лидер продолжает настаивать на своей победе над Байденом в 2020-м.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на свое участие в следующих выборах — они пройдут в 2024 году.
Политик заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты. Однако официально о своих планах Трамп пока не объявил.
"Я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во 2-й раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь", — отметил он на митинге в Северной Каролине.
После этого Трамп спросил, поддерживают ли присутствующие его намерение, на что получил положительный ответ.
При этом экс-глава Белого дома продолжает утверждать, что прошедшие выборы были подтасованы.
"От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных выборов, результаты которых подтасовали", — подчеркнул Трамп.
Недавно экс-президент США также обвинил
Байдена в том, что тот "убил" американскую мечту — Трамп назвал нынешнюю администрацию виновной в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин.
Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября 2021-го. Победу на них одержал кандидат от демократической партии Джо Байден.
Трамп с поражением не смирился и заявил, что его соперник получил преимущество за счет фальсификаций. Бывший американский лидер пытался также оспорить итоги выборов через суд, но безрезультатно.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.