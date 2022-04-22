https://uz.sputniknews.ru/20220422/uzbekistan-prismotritsya-k-sisteme-fudsheringa-na-fone-rosta-tsen-na-produkty-24143867.html

Узбекистан присмотрится к системе фудшеринга на фоне роста цен на продукты

Узбекистан присмотрится к системе фудшеринга на фоне роста цен на продукты

В Узбекистане ежегодно утилизируются три миллиона тонн пищевых продуктов. Лишь в одном Ташкенте 730 тонн хлебных изделий попадает в мусорные ящики.

2022-04-22T15:43+0500

2022-04-22T15:43+0500

2022-04-22T15:44+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане предлагают внедрить систему фудшеринга. Он предполагает, что торговые сети получат возможность передавать продукты нуждающимся вместо того, чтобы их выбрасывать.С такой инициативой выступили в Министерстве юстиции.Руководство ведомства встретилось с представителями десяти крупных торговых сетей. Стороны обсудили проблему утилизируемых продуктов питания.По данным ведомства, в Узбекистане ежегодно утилизируются три миллиона тонн пищевых продуктов. Лишь в одном Ташкенте каждый год 730 тонн хлебных изделий попадает в мусорные ящики.Как отмечают эксперты, данные вопрос очень актуален в условиях резкого роста цена на продовольствие и его дефицита.Власти Узбекистана намерены рассмотреть опыт ряда стран, в том числе России. Эксперты считают, что в республике необходимо законодательно внедрить налоговые льготы для благотворительной деятельности, сделать ставку на платформы фудшеринга и банки продовольствия, а также улучшить систему определения срока годности продуктов.Все свое: Узбекистан увеличит производство продуктов >>Ранее Центробанк сообщил, что по итогам 2022-го в Узбекистане ожидается инфляция на уровне 12-14% против 8-9%, которые прогнозировали в начале года. Аналитики связывают это с несколькими факторами: ростом цен на основные продтовары, а также ситуацией с логистикой и поставками импорта.По официальным данным, объем импорта продовольственных товаров в Узбекистан в 2021 году вырос на 35,5% — до $2,962 млрд. В тройку главных поставщиков вошли Казахстан (34,1% от общего импорта продтоваров), Россия (27,3%) и Бразилия (11,2%).Читайте также:

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продукты, цены, узбекистан