https://uz.sputniknews.ru/20220422/uzbekistan-prismotritsya-k-sisteme-fudsheringa-na-fone-rosta-tsen-na-produkty-24143867.html
Узбекистан присмотрится к системе фудшеринга на фоне роста цен на продукты
Узбекистан присмотрится к системе фудшеринга на фоне роста цен на продукты
В Узбекистане ежегодно утилизируются три миллиона тонн пищевых продуктов. Лишь в одном Ташкенте 730 тонн хлебных изделий попадает в мусорные ящики.
2022-04-22T15:43+0500
2022-04-22T15:43+0500
2022-04-22T15:44+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане предлагают внедрить систему фудшеринга. Он предполагает, что торговые сети получат возможность передавать продукты нуждающимся вместо того, чтобы их выбрасывать.С такой инициативой выступили в Министерстве юстиции.Руководство ведомства встретилось с представителями десяти крупных торговых сетей. Стороны обсудили проблему утилизируемых продуктов питания.По данным ведомства, в Узбекистане ежегодно утилизируются три миллиона тонн пищевых продуктов. Лишь в одном Ташкенте каждый год 730 тонн хлебных изделий попадает в мусорные ящики.Как отмечают эксперты, данные вопрос очень актуален в условиях резкого роста цена на продовольствие и его дефицита.Власти Узбекистана намерены рассмотреть опыт ряда стран, в том числе России. Эксперты считают, что в республике необходимо законодательно внедрить налоговые льготы для благотворительной деятельности, сделать ставку на платформы фудшеринга и банки продовольствия, а также улучшить систему определения срока годности продуктов.Все свое: Узбекистан увеличит производство продуктов >>Ранее Центробанк сообщил, что по итогам 2022-го в Узбекистане ожидается инфляция на уровне 12-14% против 8-9%, которые прогнозировали в начале года. Аналитики связывают это с несколькими факторами: ростом цен на основные продтовары, а также ситуацией с логистикой и поставками импорта.По официальным данным, объем импорта продовольственных товаров в Узбекистан в 2021 году вырос на 35,5% — до $2,962 млрд. В тройку главных поставщиков вошли Казахстан (34,1% от общего импорта продтоваров), Россия (27,3%) и Бразилия (11,2%).Читайте также:
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продукты, цены, узбекистан
Узбекистан присмотрится к системе фудшеринга на фоне роста цен на продукты
15:43 22.04.2022 (обновлено: 15:44 22.04.2022)
В Узбекистане ежегодно утилизируются три миллиона тонн пищевых продуктов. Лишь в одном Ташкенте 730 тонн хлебных изделий попадает в мусорные ящики.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане предлагают внедрить систему фудшеринга. Он предполагает, что торговые сети получат возможность передавать продукты нуждающимся вместо того, чтобы их выбрасывать.
С такой инициативой выступили в Министерстве юстиции.
Руководство ведомства встретилось с представителями десяти крупных торговых сетей. Стороны обсудили проблему утилизируемых продуктов питания.
"Анализ ситуации показывает, что причиной утилизации пищевых продуктов являются высокие налоги на продтовары, распространяемые за счет благотворительности, отсутствие платформы фудшеринга, отсутствие банков продовольствия", — сообщили в Минюсте.
По данным ведомства, в Узбекистане ежегодно утилизируются три миллиона тонн пищевых продуктов. Лишь в одном Ташкенте каждый год 730 тонн хлебных изделий попадает в мусорные ящики.
Как отмечают эксперты, данные вопрос очень актуален в условиях резкого роста цена на продовольствие и его дефицита.
Власти Узбекистана намерены рассмотреть опыт ряда стран, в том числе России. Эксперты считают, что в республике необходимо законодательно внедрить налоговые льготы для благотворительной деятельности, сделать ставку на платформы фудшеринга и банки продовольствия, а также улучшить систему определения срока годности продуктов.
Ранее Центробанк сообщил, что по итогам 2022-го в Узбекистане ожидается инфляция на уровне 12-14% против 8-9%, которые прогнозировали в начале года.
Аналитики связывают это с несколькими факторами: ростом цен на основные продтовары, а также ситуацией с логистикой и поставками импорта.
По официальным данным, объем импорта продовольственных товаров в Узбекистан в 2021 году вырос на 35,5% — до $2,962 млрд. В тройку главных поставщиков вошли Казахстан (34,1% от общего импорта продтоваров), Россия (27,3%) и Бразилия (11,2%).