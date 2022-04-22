https://uz.sputniknews.ru/20220422/v-tashkent-priexali-krupnye-biznesmeny-rossii-i-kazaxstana--foto-24138167.html

В Ташкент приехали крупные бизнесмены России и Казахстана — фото

В Ташкент приехали крупные бизнесмены России и Казахстана — фото

Предприниматели-члены российско-казахстанского бизнес-сообщества "Эквиум" изучили инвестиционную привлекательность Узбекистана.

2022-04-22T11:55+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте встретили 70 предпринимателей-резидентов бизнес-сообщества "Эквиум", сообщили в столичном хокимияте. Делегацию принял глава дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров.Гостям представили инвестиционные возможности Yangihayot Industrial Texnopark, в активе которого: 60 лотов площадью от 0,25 до 5 га, 110 га — для производства и 100 га —для логистических и распределительных центров. Инвесторы смогут выбрать либо уже готовое производство под "ключ", либо землю для индивидуального проекта. Все участки обеспечат инженерными коммуникациями и дорогами. Вскоре к Технопарку также подведут ветку метро. Руководство парка берет на себя полное юридическое и организационное сопровождение инвестора: оформление документации, сертификацию продукции, поиск рынка сбыта и взаимоотношения с госорганами. Гостям также презентовали перспективные для инвестирования проекты "Янги Узбекистон" и Daryo Boyi Business city. Кроме того, предприниматели узнали о возможностях Ситуационного центра и других продуктов Департамента цифрового развития. Представителей бизнес-сообщества "Эквиум" заинтересовали предложенные возможности. Стороны договорились продолжить детальные консультации с дирекцией Yangihayot Industrial Texnopark. Ранее Министр экономического развития России Максим Решетников во время участия в первом инвестиционном форуме в Ташкенте сказал, что одна из главных задач России – это переориентировать экспорт и импорт, найти новых поставщиков и выстроить новые логистические и произведенные цепочки.Он также отметил, что первое, на что будет обращать внимание Россия, — это усиление интеграции внутри ЕАЭС и другими странами СНГ. По словам министра, особое место уделяют Узбекистану, учитывая давность связей, глубокую интеграцию в торгово-инвестиционных сферах двух стран. Решетников напомнил, что сегодня в Узбекистане реализуется с российским участием более 60 крупных инвестиционных проектов. Бизнес продолжает проявлять интерес, все проекты будут и дальше реализовываться, заверил министр. Также российские предприятия и банки будут представлять и финансировать технологии. Также министр отметил, что по итогам последней межправительственного совета государства-члены ЕАЭС поддержали участие Узбекистана в ряде проектов союза.

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