В Ташкент приехали крупные бизнесмены России и Казахстана — фото
Предприниматели-члены российско-казахстанского бизнес-сообщества "Эквиум" изучили инвестиционную привлекательность Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте встретили 70 предпринимателей-резидентов бизнес-сообщества "Эквиум", сообщили в столичном хокимияте.
© Пресс-служба хокимията Ташкента21 апреля в хокимияте Ташкента руководитель дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров принял делегацию бизнес-сообщества "Эквиум".
21 апреля в хокимияте Ташкента руководитель дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров принял делегацию бизнес-сообщества "Эквиум".
Делегацию принял глава дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров.
Гостям представили инвестиционные возможности Yangihayot Industrial Texnopark, в активе которого: 60 лотов площадью от 0,25 до 5 га, 110 га — для производства и 100 га —для логистических и распределительных центров.
Инвесторы смогут выбрать либо уже готовое производство под "ключ", либо землю для индивидуального проекта. Все участки обеспечат инженерными коммуникациями и дорогами. Вскоре к Технопарку также подведут ветку метро.
© Пресс-служба хокимията Ташкента21 апреля в хокимияте Ташкента руководитель дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров принял делегацию бизнес-сообщества "Эквиум".
21 апреля в хокимияте Ташкента руководитель дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров принял делегацию бизнес-сообщества "Эквиум".
Руководство парка берет на себя полное юридическое и организационное сопровождение инвестора: оформление документации, сертификацию продукции, поиск рынка сбыта и взаимоотношения с госорганами.
Гостям также презентовали перспективные для инвестирования проекты "Янги Узбекистон" и Daryo Boyi Business city.
Кроме того, предприниматели узнали о возможностях Ситуационного центра и других продуктов Департамента цифрового развития.
© Пресс-служба хокимията Ташкента21 апреля в хокимияте Ташкента руководитель дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров принял делегацию бизнес-сообщества "Эквиум".
21 апреля в хокимияте Ташкента руководитель дирекции технопарка Yangihayot Industrial Texnopark Умид Умаров принял делегацию бизнес-сообщества "Эквиум".
Представителей бизнес-сообщества "Эквиум" заинтересовали предложенные возможности. Стороны договорились продолжить детальные консультации с дирекцией Yangihayot Industrial Texnopark.
Что такое "Эквиум"?
Это клуб, резидентами которого стали более 600 предпринимателей из 18 регионов России и Казахстана с суммарным оборотом компаний около 480 млрд рублей.
Компании членов клуба специализируются в сфере IT, в производстве, дистрибуции, консалтинге, услугах, финансах и других направлениях.
Ранее Министр экономического развития России Максим Решетников во время участия в первом инвестиционном форуме в Ташкенте сказал, что одна из главных задач России – это переориентировать экспорт и импорт, найти новых поставщиков и выстроить новые логистические и произведенные цепочки.
Он также отметил, что первое, на что будет обращать внимание Россия, — это усиление интеграции внутри ЕАЭС и другими странами СНГ.
По словам министра, особое место уделяют Узбекистану, учитывая давность связей, глубокую интеграцию в торгово-инвестиционных сферах двух стран.
Решетников напомнил, что сегодня в Узбекистане реализуется с российским участием более 60 крупных инвестиционных проектов.
Бизнес продолжает проявлять интерес, все проекты будут и дальше реализовываться, заверил министр. Также российские предприятия и банки будут представлять и финансировать технологии.
Также министр отметил, что по итогам последней межправительственного совета государства-члены ЕАЭС поддержали участие Узбекистана в ряде проектов союза.