https://uz.sputniknews.ru/20220422/v-xive-proydet-mejdunarodnyy-festival-tantsa-lazgi-24141997.html

В Хиве пройдет международный фестиваль танца "Лазги"

В Хиве пройдет международный фестиваль танца "Лазги"

С этого года фестиваль будет проводиться в Узбекистане каждые два года с 25 по 30 апреля. 22.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-22T14:01+0500

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культура

хива

фестиваль

лазги

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. В Хиве стартует международный фестиваль хорезмского танца Лазги. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба хокимията Хорезмской области.По данным проекта "Культурное наследие Узбекистана", с 2022 года фестиваль будет проходить раз в два года в период с 25 по 30 апреля.В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Здесь участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли танцу популярность не только в республике, но и в зарубежных странах.ЮНЕСКО включил этот танец в Список нематериального культурного наследия человечества.Напомним, что в Ташкенте в мае-июле пройдут шесть крупных фестивалей, в которых примут участие более трех млн. жителей и гостей столицы.Читайте также: Как танец лазги изменился за три тысячи лет — видео

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