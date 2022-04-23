https://uz.sputniknews.ru/20220423/djo-bayden-vnov-poprivetstvoval-chto-to-nevidimoe--video-24155959.html

Джо Байден вновь поприветствовал что-то невидимое — видео

Джо Байден вновь поприветствовал что-то невидимое — видео

Глава Белого дома вновь попал в нелепую ситуацию, попытавшись, уже не в первый раз, поздороваться с пустым пространством.

2022-04-23T12:21+0500

2022-04-23T12:21+0500

2022-04-23T12:41+0500

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джо байден

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ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Президент США Джо Байден, завершая поездку по стране выступлением в Оборне, протянул руку для рукопожатия пустому пространству. Это уже не первый случай, когда президент Америки пытается поблагодарить рукопожатием кого-то или что-то видимое только для него. Аналогичный казус произошел с ним чуть более недели назад. Тогда, закончив свое выступление в штате Северная Каролина, он также пытался поздороваться с пустотой. Затем в растерянности сделал несколько шагов в сторону, скорее всего в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.Накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время объявления благодарностей в адрес представителей конгресса, выступая в штате Орегон, не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и придумал себе новую фамилию – Джо Биден.До этого 79-летний американский лидер назвал президентом Камалу Харрис, перепутал Сирию с Ливией, а "уголовное преследование" — с "проституцией".Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьер-министра Австралии Скотта Моррисона назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.Помимо прочего, в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware он перепутал себя с женой экс-президента США Барака Обамы Мишель.Читайте также:

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джо байден, белый дом