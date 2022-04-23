Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220423/mejdu-tashkentom-i-samarkandom-pustyat-dopolnitelnye-afrosiaby-na-mayskie-prazdniki-24159712.html
Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на майские праздники
Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на майские праздники
В честь Ураза-хайит скоростные поезда будут совершать дополнительные рейсы между двумя городами в течение трех праздничных дня.
2022-04-23T18:47+0500
2022-04-23T18:47+0500
общество
ташкент
самарканд
священный месяц рамадан
afrosiyob
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1e/19889785_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_f85587acdf9e3c6a5c0fd81cbc2bd69e.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Дополнительный рейсы между Ташкентом и Самаркандом запустят на праздникт. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekiston Temir Yollari.В период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Ураза-хайита, решено было с 3 по 5 мая ввести дополнительный рейс высокоскоростного поезда "Afrosiyob" по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд.Напомним, что в Узбекистане в честь Ураза-хайит объявлены дополнительные нерабочие дни.Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходной 7 мая переносится на 4 мая.Нерабочим будет и день самого праздника, который в этом году выпадает на 2 мая.Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1e/19889785_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_c7ebd45e0a1caa4c0ea57122ca525c11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, самарканд, священный месяц рамадан, afrosiyob, праздник

Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на майские праздники

18:47 23.04.2022
© "Узбекистан темир йуллари"Презентация нового поезда "Афросиаб" в Ташкенте
Презентация нового поезда Афросиаб в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2022
© "Узбекистан темир йуллари"
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В честь Ураза-хайит скоростные поезда будут совершать дополнительные рейсы между двумя городами в течение трех праздничных дня.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Дополнительный рейсы между Ташкентом и Самаркандом запустят на праздникт. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekiston Temir Yollari.
В период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Ураза-хайита, решено было с 3 по 5 мая ввести дополнительный рейс высокоскоростного поезда "Afrosiyob" по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд.
Напомним, что в Узбекистане в честь Ураза-хайит объявлены дополнительные нерабочие дни.
Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходной 7 мая переносится на 4 мая.
Нерабочим будет и день самого праздника, который в этом году выпадает на 2 мая.
Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.
Читайте также:
Какие дни будут выходными в Рамазан хайит
Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0