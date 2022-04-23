https://uz.sputniknews.ru/20220423/mejdu-tashkentom-i-samarkandom-pustyat-dopolnitelnye-afrosiaby-na-mayskie-prazdniki-24159712.html

Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на майские праздники

Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на майские праздники

В честь Ураза-хайит скоростные поезда будут совершать дополнительные рейсы между двумя городами в течение трех праздничных дня.

2022-04-23T18:47+0500

2022-04-23T18:47+0500

2022-04-23T18:47+0500

общество

ташкент

самарканд

священный месяц рамадан

afrosiyob

праздник

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Дополнительный рейсы между Ташкентом и Самаркандом запустят на праздникт. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekiston Temir Yollari.В период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Ураза-хайита, решено было с 3 по 5 мая ввести дополнительный рейс высокоскоростного поезда "Afrosiyob" по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд.Напомним, что в Узбекистане в честь Ураза-хайит объявлены дополнительные нерабочие дни.Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходной 7 мая переносится на 4 мая.Нерабочим будет и день самого праздника, который в этом году выпадает на 2 мая.Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.Читайте также:

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ташкент, самарканд, священный месяц рамадан, afrosiyob, праздник