https://uz.sputniknews.ru/20220423/minoborony-ssha-pomosch-ukraine-vklyuchaet-bolshe-700-barrajiruyuschix-snaryadov-24155092.html

Минобороны США: помощь Украине включает больше 700 барражирующих снарядов

Минобороны США: помощь Украине включает больше 700 барражирующих снарядов

Речь идет как об уже поставленных вооружениях, так и о предстоящих поставках

2022-04-23T11:05+0500

2022-04-23T11:05+0500

2022-04-23T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Военная помощь, которую США предоставляют Украине, состоит из более чем 700 барражирующих снарядов Switchable. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на Пентагон.Эти данные включают в себя не только уже поставленное на Украину вооружение, но и оружие, которое Соединенные Штаты Америки только собираются поставлять.Помимо снарядов военная помощь будет включать 90 гаубиц, 16 вертолетов Ми-17, 1,4 тыс. ПЗРК Stinger.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намеревается предоставить Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн."Сегодня я объявляю о выделении ещё $800 млн, чтобы ещё больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе", —заявил американский лидер в ходе выступления в Белом доме.Известно, что данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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