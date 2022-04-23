https://uz.sputniknews.ru/20220423/shavkat-mirziyoev-posetil-zavod-po-proizvodstvu-obuvi-uzshoes-v-karshi-24155653.html
Шавкат Мирзиёев посетил завод по производству обуви "UzShoes" в Карши
Шавкат Мирзиёев посетил завод по производству обуви "UzShoes" в Карши
"UzShoes" создано в сотрудничестве с Беларусью.
2022-04-23T11:44+0500
2022-04-23T11:44+0500
2022-04-23T11:47+0500
общество
шавкат мирзиёев
завод
обувь
производство
беларусь
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "UzShoes" в малой промышленной зоне Карши. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Сообщается, что данное предприятие было открыто в сотрудничестве с предпринимателями из Беларуси, с привлечением инвестиций на $6 млн., тем самым в стране дополнительно было создано 350 рабочих мест.Производственная мощность компании, благодаря оборудованию из Германии, Италии и Австрии, составляет 500 тыc. пар обуви в год.Сегодня на предприятии производят десять видов кожаной обуви для мужчин, женщин и детей.Продукция без труда замещает импорт благодаря высокому качеству и дизайну.Глава государства посетил цехи по изготовлению обуви и пообщался с работниками завода.Вместе с тем, обувь каршинского производства уже продается в более чем 100 магазинах по всей Европе. Более того, достигнуты договоренности об открытии новых магазинов в соседних странах и Индии.Кашкадарья широко известна своими объемами кожаного сырья. В ходе предыдущего визита в регион глава государства поручил использовать данную возможность для производства изделий из кожи.После этого в регионе запустили 4 проекта, в том числе и "UzShoes".В ходе визита в Кашкадарьинскую область президенту также презентовали проект по спортивному образованию. Министр по развитию спорта отчитался о ходе реализации задач, поставленных главой государства на совещании по развитию массового спорта среди молодежи 1 апреля. Ответственным лицам было поручено привлечь зарубежных специалистов и правильно наладить селекцию и учебный процесс.Известно, что поездка президента Шавката Мирзиёева в Кашкадарью завершилась, и он вернулся в Ташкент.Напомним: с 21 по 22 апреля глава государства посещал с рабочим визитом данный регион.В ходе поездки президент встретился с молодежью, предпринимателями, фермерами и чиновниками местных органов управления.Также Мирзиёев принял участие во внеочередном заседании областного кенгаша, где поручил улучшить жилищные условия и развивать промышленность в области.В частности, на социальную инфраструктуру в Кашкадарье будет выделено 360 млрд сумов.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, завод, обувь, производство, беларусь
Шавкат Мирзиёев посетил завод по производству обуви "UzShoes" в Карши
11:44 23.04.2022 (обновлено: 11:47 23.04.2022)
Предприятие создано в сотрудничестве с Беларусью.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "UzShoes" в малой промышленной зоне Карши. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Сообщается, что данное предприятие было открыто в сотрудничестве с предпринимателями из Беларуси, с привлечением инвестиций на $6 млн., тем самым в стране дополнительно было создано 350 рабочих мест.
Производственная мощность компании, благодаря оборудованию из Германии, Италии и Австрии, составляет 500 тыc. пар обуви в год.
Сегодня на предприятии производят десять видов кожаной обуви для мужчин, женщин и детей.
Продукция без труда замещает импорт благодаря высокому качеству и дизайну.
Глава государства посетил цехи по изготовлению обуви и пообщался с работниками завода.
Вместе с тем, обувь каршинского производства уже продается в более чем 100 магазинах по всей Европе. Более того, достигнуты договоренности об открытии новых магазинов в соседних странах и Индии.
Кашкадарья широко известна своими объемами кожаного сырья. В ходе предыдущего визита в регион глава государства поручил использовать данную возможность для производства изделий из кожи.
После этого в регионе запустили 4 проекта, в том числе и "UzShoes".
В ходе визита в Кашкадарьинскую область президенту также презентовали проект по спортивному образованию. Министр по развитию спорта отчитался о ходе реализации задач, поставленных главой государства на совещании по развитию массового спорта среди молодежи 1 апреля. Ответственным лицам было поручено привлечь зарубежных специалистов и правильно наладить селекцию и учебный процесс.
Известно, что поездка президента Шавката Мирзиёева в Кашкадарью завершилась, и он вернулся в Ташкент.
Напомним: с 21 по 22 апреля глава государства посещал с рабочим визитом данный регион.
В ходе поездки президент встретился с молодежью, предпринимателями, фермерами и чиновниками местных органов управления.
Также Мирзиёев принял участие во внеочередном заседании областного кенгаша, где поручил улучшить жилищные условия и развивать промышленность в области.
В частности, на социальную инфраструктуру в Кашкадарье будет выделено 360 млрд сумов.