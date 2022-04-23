https://uz.sputniknews.ru/20220423/zapad-gotovitsya-k-vechnoy-voyne-24159927.html

Запад готовится к вечной войне

Запад готовится к вечной войне

Год 2022-й. По всему миру нехватка воды, еды и жилья. Умерших подбирают на улицах и пускают в переработку на биомассу для кормления голодного народа. Океаны умирают, воздухом нельзя дышать.

2022-04-23T19:26+0500

2022-04-23T19:26+0500

2022-04-23T19:26+0500

колумнисты

запад

война

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Это, понятное дело, кино, голливудская дешевка (называется Soylent Green), каких много. Фильм сегодня и не вспомнили бы, если бы его не сняли в 1972 году в виде предсказания того, что через 50 лет глобальное потепление все уничтожит. Это очень типичное для западной цивилизации явление — сочинять ужасы про будущее (в других цивилизациях почему-то такого нет). То в подвалах Лондона просыпаются драконы и всех жгут, то вот это — глобальное потепление. Таким образом, перед нами какая-то важная часть сознания среднего западника, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.И вот эта часть сознания там сейчас бодро пробуждается. Да, мы продолжаем разговор о том, что совсем недавно вся политическая и публицистическая классика "империи лжи" занималась одним: требовала немедленно "остановить Путина" на Украине. Но сейчас картина меняется, и уже другие люди, перебивая друг друга, заговорили об ином: что будет с нашим (западным) миром, если Путин победит? А что будет, если НАТО затянет нынешнюю ситуацию на месяцы и годы, как они это и делают? Какой вариант ужаснее? И ждать ли драконов или готовиться подбирать на улицах мертвецов?Давайте посмотрим на один такой материал из американского Foreign Affairs, который вполне тянет на сценарий фильма ужасов. Авторы четко ставят вопрос: на кого будет работать время в случае, если вся ситуация с Украиной будет растянута на неопределенный срок?И получается, понятно, ужас. Новая эра конфликтов, одного за другим. Европа не будет ни свободной, ни целой, ни мирной. НАТО будет разбираться с тем, что делать в случае вечного продолжения боевых действий. Нашествие украинских беженцев продолжится, и эти "мигранты могут решить поселиться в Европе навсегда" (совсем ужас).По всему миру начнется голод, усиливающий нестабильность, народы, далекие от Украины, могут впасть в кризисы, разбивающие мечту об "элегантном выходе" из пандемии. Множество стран и так видят двойные стандарты по части радостного приема украинских беженцев на Западе. И особенно это заметно по части наказания России, в то время как США воевали в нескольких таких же войнах в последние годы. Статья напоминает: только 37 стран ввели санкции против России, а мир ведь велик.Но дальше: сырье продолжит дорожать, цену будут платить прежде всего европейцы, а в итоге — вот тут главное — поддержка Украины будет падать. Все громче будут звучать голоса в пользу того, чтобы Киев подписал мир на каких угодно условиях. В общем, нескончаемая война неизбежно и сильно надоест нынешним обществам, живущим в комфорте. Более того, такое ведь и самим украинцам может надоесть (неужели?), и они перестанут слушаться приказов по части затягивания конфликта. А ведь предполагалось, что если Киеву будет позволено подписать мир, то только через "годы сражений".В Германии запасаются продуктами питания в связи с резким ростом ценВот он, сценарий. И тут начинается самое интересное, а именно — то, что предлагают авторы статьи в такой неприятной ситуации. Оказывается, политикам Запада придется активно объяснять своему народонаселению, почему затяжная война на Украине имеет фундаментальное значение для будущего свободного мира.И только? Да, больше ничего. Никаких других рецептов авторы не выписывают. По сути, все, что в статье предлагается, — вести кампанию обработки мозгов в пользу вечной войны, вести по нарастанию и бесконечно. И вроде бы этой публике на Западе и так только и объясняют, зачем ей нужна такая война на границах их Европы. Нет, это, оказывается, были объяснения пассивные, а активные еще впереди.Как порядочные люди, авторы начинают перестройку с себя. Мало того что они считают себя обязанными вставить в текст все до единой классической формулировки насчет борьбы Украины за свободу и от зверств оккупантов. (Эта классика строится по простому принципу: все мерзости, совершаемые украинскими наци и военными, немедленно приписываются России.) Но в обвинительном списке есть новшества. Оказывается, Москва учиняет массовые депортации украинских граждан в Россию и "широко распространенное сексуальное насилие" над таковыми.Да, здесь точно новые тезисы. То есть мы понимаем, что пишут американцы для американцев, сексуальное насилие там для кого-то все еще горячая тема — но все же интересно: таковое совершается до депортации, во время или после нее?Тут следует вернуться к нашим драконам: проблема с ними в том, что они точно не прилетели. Фильм "Власть огня" (2002 год) обозначал четкую дату нападения огнедышащих — 2020-й. Поздно метаться, не сбылось. Экологическая катастрофа тоже не получилась. О фильме Soylent Green вспомнили как раз по той причине, что все в нем предсказанное великолепно провалилось. Если у западного народонаселения и есть проблемы по части климата, то они вызваны скорее активистами за спасение планеты (все новые ограничения по части выбросов, употребления нефти и прочее). А климат в полном порядке. В самих США не виднеется никаких перемен по этой части уже минимум 17 лет, а "средняя температура по планете" в марте, например, была всего лишь на 0,15 градуса выше таковой за многие годы.Здесь мы возвращаемся к уже упомянутой теме — насчет того, что западный обыватель любит жить в ужасе и требует все новых страшилок. Хотя можно допустить, что его просто приучили к этому плохие люди. В последние несколько лет ужасы нагнетали преимущественно по части здоровья, поскольку это, как выяснилось, на многих сильно действует: от коронавируса до вреда помидоров или молока (да, есть и такие "научные исследования"). Но одновременно людей пугали климатом и прочими напастями, а теперь вот дошло до военных сюжетов, и голодная до страха публика должна их съесть.Кадыров: стоит украинским воякам увидеть чеченца, сразу бегут наутек – видеоИз этого опыта западоведения можно извлечь разные выводы. Для начала — что есть шанс попытаться учесть странности мышления их цивилизации и как-то воздействовать на это слабое место. Но, похоже, информационный железный занавес так просто не пробить и желающих бояться от их страсти не избавить. А вот самим учиться на чужом горьком опыте и уметь высмеивать их волю к страху, избавляться от собственного — это мы можем.

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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запад, война