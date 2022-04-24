https://uz.sputniknews.ru/20220424/obyavleny-pobediteli-tashkentskogo-animatsionnogo-foruma-24168540.html

Объявлены победители Ташкентского анимационного форума

Объявлены победители Ташкентского анимационного форума

В рамках фестиваля прошли мастер-классы от специалистов, творческие встречи и шоу для детей.

2022-04-24T14:51+0500

2022-04-24T14:51+0500

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культура

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Ташкенте завершился Международный анимационный форум. В нем приняли участие аниматоры из 11 стран, а также представители телеканалов "Аклвой" и "Болажон", сообщает информационная служба Агентства кинематографии Узбекистана.В рамках форума с 18 по 22 апреля в столице прошли творческие встречи, круглые столы, флешмобы и шоу для детей с участием мультгероев.Специалисты в области анимации могли принять участие в мастер-классах таких экспертов, как Антон Болкунов, Эльчин Хами Ахундов, Зураб Диасамидзе, Юлия Дробова, Макс Эпштейн, Карина Хананейа.Участники форума могли насладиться классическими анимационными фильмами национального кинофорда Узбекистана и новыми короткометражными мультфильмами."В рамках форума состоялась встреча с российским журналистом, анимационным критиком Диной Годер. Гость выступила с докладом "Недетская анимация", - говорится в сообщении информационной службы.Зрители также смогли посмотреть анимационные фильмы, которые принимали участие в международных конкурсах, а также презентации о работе анимационных студий и телеканала "Болажон".Победителями конкурса анимации стали:Ранее кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова заявила об открытии в Узбекистане и Казахстане анимационных школ с последующим их превращением в полноценные студии.Проект реализовывают при поддержке Агентства кинематографии республики и студии "Казфильм". Такие же школы-студии "Базелевс" планирует создать и в российских городах — Казани и Перми, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Помимо этого, известный кинорежиссер и продюсер планирует снять мультфильм про Ходжу Насреддина. Производство нового проекта частично развернется в Узбекистане и Казахстане.Читайте также: Международный фестиваль мультфильмов впервые пройдет в Ташкенте

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ташкент, фестиваль, победители