https://uz.sputniknews.ru/20220424/sanktsii-nachali-pojirat-svoix-sozdateley-24171062.html

Санкции начали пожирать своих создателей

Санкции начали пожирать своих создателей

В "Механическом пианино" Воннегута люди становятся заложниками придуманных ими машин. В подобной ситуации рискуют оказаться те, кто изобретает сегодня разнообразные антироссийские санкции.

2022-04-24T17:42+0500

2022-04-24T17:42+0500

2022-04-24T17:42+0500

колумнисты

санкции

запад

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Стремясь экономически задушить Россию, они постепенно оказываются в собственной петле, пишет корреспондент РИА Новости.Финансовый обозреватель лондонской The Telegraph Мэттью Линн обвинил Берлин в подрыве общей санкционной войны: "Если Германия не прекратит покупать российский газ, против нее должны быть введены санкции. Это совершенно неприемлемо. Если немцы не хотят приносить жертвы, это их дело. Но почему входить в их положение должен весь остальной мир?"Он предлагает запретить импорт товаров из Германии до окончательного перекрытия российской газовой трубы: "Если не получится, то можно устроить потребительский бойкот. Каждый, кто покупает новый БМВ или "Фольксваген", косвенно финансирует армию Путина — над этим стоит задуматься". Следуя этой логике, в ответ немцы должны отказаться от "Лендроверов". Непонятно, как быть с британским "Мини", производство которого уже давно принадлежит автогиганту из Баварии.Немедленный отказ от российского газа для экономики Германии — пуля, выпущенная в лоб. Бундесбанк оценивает потери в 165 миллиардов евро. Руководитель концерна BASF Мартин Брудермюллер предрекает немцам экономический кризис, невиданный с 1945 года. Германия и так находится в рецессии. Политикой канцлера Шольца недовольны 49 процентов населения страны. Стремительное падение рейтингов коалиционного кабинета связано с еще более стремительным падением уровня жизни.Подбивая соседей перекрыть вентиль, сам Лондон отказываться от газа из России не спешит, хотя его доля здесь не превышает пяти процентов. На этой неделе британский финансовый регулятор выдал генеральную лицензию на платежи Газпромбанку. Местные энергетические компании смогут рассчитываться по российским контрактам до 31 мая. Если понадобится, лицензию можно продлить.В Лондоне провозгласили новую энергетическую стратегию — Британия должна стать ключевым хабом для перекачки газа на континент. На остров он поступает из Норвегии и с собственных месторождений в Северном море, кроме того, британцы принимают у себя сжиженный газ и отправляют его по трубам в Бельгию и Голландию. Британские министры сейчас активно обхаживают партнеров из США. Американские компании вознамерились в этом году отправить в Евросоюз дополнительные 15 миллиардов кубометров СПГ.Все это прожекты. В реальности цена на газ для обычных потребителей с апреля увеличена в Британии на 54 процента, и это не предел — осенью ожидается очередное повышение. В результате за чертой "энергетической бедности" может оказаться до 40 процентов населения страны. Эксперты предрекают акции неповиновения. Руководители крупнейших британских энергетических компаний требуют от правительства срочных мер. "Мы дошли до той стадии, когда наша отрасль не в состоянии справиться с масштабом проблем", — заявляет генеральный директор Scottish Power Кит Андерсон.Запад готовится к вечной войне >>>Вслед за газом резко выросли цены на удобрения. На 350 процентов подорожала аммиачная селитра: если год назад тонна нитрата аммония стоила 280 фунтов стерлингов, то в этом — уже 1000 фунтов. Вдобавок ко всему британские фермеры столкнулись с увеличением расходов на горючее. Все это не может не сказаться на их производительности и, соответственно, на цене конечного продукта на прилавках магазинов.Следование политическим директивам и боязнь штрафов за нарушение санкционного режима вынуждает финансовый сектор терять крайне выгодный бизнес с клиентами из России. Британские нефтяные гиганты уже оценили устроенный собственными руками флешмоб по выходу из российских проектов. Потери ВР могут составить до 25 миллиардов долларов США. Пять миллиардов рискует потерять Shell. Компания пытается сейчас продать принадлежащие ей 27,5 процента акций совместного с "Газпромом" проекта "Сахалин-2" по добыче и транспортировке сжиженного газа в страны Юго-Восточной Азии. Долю готовы купить китайцы, но с большим дисконтом, далеким от реальной рыночной цены.Датская группа Carlsberg, получавшая в России до девяти процентов от общей прибыли, потеряет почти полтора миллиарда долларов, продавая свои активы в нашей стране. Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev, формально выходя из бизнеса в России, рискует расстаться также с 1,1 миллиарда долларов. На освобождающееся прибыльное место претендует турецкая Anadolu Efes. В чем заключается глубинный смысл бегства европейских пивоваров, никто не может объяснить — и потребители в России уж точно никак от этого не пострадают.Но даже на уже привычном русофобском фоне отдельные инициативы все еще удивляют. Спортивный мир в шоке от решения британцев не допускать российских и белорусских теннисистов на Уимблдонский турнир. Английская журналистка Джанет Стрит-Портер назвала это "новым видом расизма".Санкционная лихорадка явно не в интересах людей, но "политический актив" на Западе создает такие условия, что уже мало кто осмеливается возразить, боясь, чтобы потом не запинали совсем. Руководству все той же Shell в начале марта пришлось публично каяться за выручку 20 миллионов долларов в результате покупки российской нефти для своих перерабатывающих предприятий. Наиболее прозорливые теперь заранее просчитывают, какие могут возникнуть ограничения, чтобы потом не угодить под карающие мечи всесильных регуляторов. Пытаются угадать, какую еще мелодию озвучит механическое пианино санкций.Читайте также: Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет >>>

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Александр Хабаров

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Александр Хабаров

санкции, запад