https://uz.sputniknews.ru/20220424/v-ferganu-priletela-delegatsiya-iz-sverdlovskoy-oblasti-24172085.html

В Фергану прилетела делегация из Свердловской области

В Фергану прилетела делегация из Свердловской области

Представители российского региона встретятся с заместителем хокима Ферганской области Алибеком Турсуновым.

2022-04-24T18:58+0500

2022-04-24T18:58+0500

2022-04-24T18:58+0500

общество

фергана

свердловская область

делегация

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Фергану прибыла делегация Свердловской области во главе с министром сельского хозяйства региона Артема Бахтерева, сообщили корреспонденту Sputnik в хокимияте Ферганской области.Представители российского региона встретятся с заместителем хокима Ферганской области Алибеком Турсуновым.Цель визита – укрепить межрегиональное сотрудничество и расширить взаимовыгодные связи в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, животноводства, экспорта фруктов и овощей, отметили в пресс-службе.Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: Замминистры иностранных дел стран ШОС провели встречу в Москве

свердловская область

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фергана, свердловская область, делегация