https://uz.sputniknews.ru/20220424/v-ferganu-priletela-delegatsiya-iz-sverdlovskoy-oblasti-24172085.html
В Фергану прилетела делегация из Свердловской области
В Фергану прилетела делегация из Свердловской области
Представители российского региона встретятся с заместителем хокима Ферганской области Алибеком Турсуновым.
2022-04-24T18:58+0500
2022-04-24T18:58+0500
2022-04-24T18:58+0500
общество
фергана
свердловская область
делегация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/18/24172033_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d3c84972f6afdab4dfa05c3633261347.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. В Фергану прибыла делегация Свердловской области во главе с министром сельского хозяйства региона Артема Бахтерева, сообщили корреспонденту Sputnik в хокимияте Ферганской области.Представители российского региона встретятся с заместителем хокима Ферганской области Алибеком Турсуновым.Цель визита – укрепить межрегиональное сотрудничество и расширить взаимовыгодные связи в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, животноводства, экспорта фруктов и овощей, отметили в пресс-службе.Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: Замминистры иностранных дел стран ШОС провели встречу в Москве
свердловская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/18/24172033_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_717283dba72f621a540184958950e2b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фергана, свердловская область, делегация
В Фергану прилетела делегация из Свердловской области
Представители российского региона встретятся с заместителем хокима Ферганской области Алибеком Турсуновым.
ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik.
В Фергану прибыла делегация Свердловской области во главе с министром сельского хозяйства региона Артема Бахтерева, сообщили корреспонденту Sputnik
в хокимияте Ферганской области.
Представители российского региона встретятся с заместителем хокима Ферганской области Алибеком Турсуновым.
Цель визита – укрепить межрегиональное сотрудничество и расширить взаимовыгодные связи в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, животноводства, экспорта фруктов и овощей, отметили в пресс-службе.
Напомним, на днях делегация из Узбекистана побывала
в Тульской области России и обсудила сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и торговли.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.