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Анкара заявила, что пытается держать членов НАТО подальше от Черного моря
Анкара заявила, что пытается держать членов НАТО подальше от Черного моря
Минобороны Турции: вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность.
2022-04-25T12:58+0500
2022-04-25T12:58+0500
2022-04-25T13:19+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Министерстве обороны Турции заявили, что Анкара пытается удержать членов Североатлантического альянса подальше от Черного моря. В данное время там нет военных кораблей из стран вне черноморского региона, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Акар также сообщил, что всем странам-членам НАТО стоит избегать недоразумений или действий, которые могут быть восприняты как провокация.Также на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Черном море военные корабли государств, не являющихся прибрежными, Акар ответил отрицательно.Читайте также:
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анкара, нато, черное море, турция
Анкара заявила, что пытается держать членов НАТО подальше от Черного моря
12:58 25.04.2022 (обновлено: 13:19 25.04.2022)
Минобороны Турции: вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Министерстве обороны Турции заявили, что Анкара пытается удержать членов Североатлантического альянса подальше от Черного моря. В данное время там нет военных кораблей из стран вне черноморского региона, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям", - цитирует турецкого министра РИА Новости
.
Акар также сообщил, что всем странам-членам НАТО стоит избегать недоразумений или действий, которые могут быть восприняты как провокация.
"Мы говорим, что какие бы намерения вы ни делали, другая сторона увидит в этом провокацию",- сообщил глава оборонного ведомства.
Также на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Черном море военные корабли государств, не являющихся прибрежными, Акар ответил отрицательно.