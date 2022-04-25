https://uz.sputniknews.ru/20220425/ankara-zayavila-chto-pytaetsya-derjat-chlenov-nato-podalshe-ot-chernogo-morya-24184363.html

Анкара заявила, что пытается держать членов НАТО подальше от Черного моря

Анкара заявила, что пытается держать членов НАТО подальше от Черного моря

Минобороны Турции: вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность.

2022-04-25T12:58+0500

2022-04-25T12:58+0500

2022-04-25T13:19+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Министерстве обороны Турции заявили, что Анкара пытается удержать членов Североатлантического альянса подальше от Черного моря. В данное время там нет военных кораблей из стран вне черноморского региона, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Акар также сообщил, что всем странам-членам НАТО стоит избегать недоразумений или действий, которые могут быть восприняты как провокация.Также на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Черном море военные корабли государств, не являющихся прибрежными, Акар ответил отрицательно.Читайте также:

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анкара, нато, черное море, турция