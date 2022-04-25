https://uz.sputniknews.ru/20220425/bolshe-70-amerikantsev-naxodyatsya-na-grani-nervnogo-sryva-24181325.html
Больше 70% американцев находятся "на грани нервного срыва"
Больше 70% американцев находятся "на грани нервного срыва"
Жители США нервничают из-за отсутствия бургеров, пандемии и ситуации на Украине.
2022-04-25T10:36+0500
2022-04-25T10:36+0500
2022-04-25T10:36+0500
общество
сша
пандемия
бургер
украина
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Американская психологическая ассоциация провела опрос среди населения США, который показал, что 73% рядовых американцев находятся на "грани нервного срыва" из-за непрекращающихся кризисов. Об этом сообщает RT на русском.По словам ведущего Fox News Грета Гатфелда, это практически означает, что почти каждый прохожий может психануть и накинуться на вас с кулаками.Более того, по данным опроса 27% респондентов "распсиховались настолько", что даже не смогли закончить опрос.В США в настоящее время растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, пандемия, бургер, украина
Больше 70% американцев находятся "на грани нервного срыва"
Жители США нервничают из-за отсутствия бургеров, пандемии и ситуации на Украине.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Американская психологическая ассоциация провела опрос среди населения США, который показал, что 73% рядовых американцев находятся на "грани нервного срыва" из-за непрекращающихся кризисов. Об этом сообщает RT на русском
.
По словам ведущего Fox News Грета Гатфелда, это практически означает, что почти каждый прохожий может психануть и накинуться на вас с кулаками.
Более того, по данным опроса 27% респондентов "распсиховались настолько", что даже не смогли закончить опрос.
"Психологи подтвердили, что пандемия, экономика, боевые действия на Украине и тот факт, что бургера McRib не было в продаже весь год, определённо, сказались на наших мозгах", — отметил Гатфелд.
В США в настоящее время растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.