https://uz.sputniknews.ru/20220425/bolshe-70-amerikantsev-naxodyatsya-na-grani-nervnogo-sryva-24181325.html

Больше 70% американцев находятся "на грани нервного срыва"

Больше 70% американцев находятся "на грани нервного срыва"

Жители США нервничают из-за отсутствия бургеров, пандемии и ситуации на Украине.

2022-04-25T10:36+0500

2022-04-25T10:36+0500

2022-04-25T10:36+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Американская психологическая ассоциация провела опрос среди населения США, который показал, что 73% рядовых американцев находятся на "грани нервного срыва" из-за непрекращающихся кризисов. Об этом сообщает RT на русском.По словам ведущего Fox News Грета Гатфелда, это практически означает, что почти каждый прохожий может психануть и накинуться на вас с кулаками.Более того, по данным опроса 27% респондентов "распсиховались настолько", что даже не смогли закончить опрос.В США в настоящее время растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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сша, пандемия, бургер, украина