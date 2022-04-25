https://uz.sputniknews.ru/20220425/dojd-i-solntse-prognoz-pogody-na-25-aprelya-24181518.html

Дождь и солнце: прогноз погоды на 25 апреля

Дождь и солнце: прогноз погоды на 25 апреля

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки.

2022-04-25T10:54+0500

2022-04-25T10:54+0500

2022-04-25T10:54+0500

общество

прогноз погоды

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Гидрометеорологический центр Узбекистана опубликовал прогноз погоды на понедельник.На большей части территории республики 25 апреля будет без осадков, лишь в Ферганской долине возможен кратковременный дождь или гроза. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.В Ташкенте также без осадков, температура воздуха 23-25 градусов.В горных районах страны метеорологи обещают дожди и грозы, местами сильные. Возможны паводки. Ветер может усилиться до 15-20 м/с. Температура воздуха поднимется до 13-18 градусов.Напомним, на днях Узгидромет распространил экстренное предупреждение о возможности схода селей и паводков 24 и 25 апреля.Читайте также: Из Сырдарьи доставили гуманитарную помощь пострадавшим от селя

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прогноз погоды, узгидромет