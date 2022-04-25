https://uz.sputniknews.ru/20220425/dopolnitelnyy-aviareys-svyajet-tashkent-i-buxaru-24191918.html
Дополнительный авиарейс свяжет Ташкент и Бухару
Дополнительный авиарейс свяжет Ташкент и Бухару
Скидки на авиабилеты по данному маршруту увеличили спрос на данное направление.
2022-04-25T17:03+0500
2022-04-25T17:03+0500
2022-04-25T17:03+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
ташкент
бухара
рейс
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ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Дополнительный авиарейс по маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент вылетит 8 мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщает пресс-служба “Uzbekistan Airways”.Как рассказали в авиакомпании, из-за объявленных ранее скидок, на праздничные дни все билеты раскупили заранее.В связи с этим государственный авиаперевозчик Узбекистана принял решение ввести 8 мая дополнительный рейс по этому направлению.Стоимость авиперелета из Ташкента в Бухару составит от 158 183 сумов (без багажа) и от 182 518 сумов (с багажом), а билеты в обе стороны будут стоить от 304 197 сумов (без багажа) и от 352 869 сумов (с багажом).Цены действительны на 25 апреля, уточняет ведомство.Ранее пресс-служба "Uzbekiston Temir Yollari" также объявила о решении ввести дополнительные рейсы высокоскоростного поезда Afrosiyob по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд с 3 по 5 мая в период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Ураза-хайита.Читайте также: "Uzbekistan Airways" вводит дополнительные рейсы в Минеральные Воды
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авиакомпания uzbekistan airways, ташкент, бухара, рейс
Дополнительный авиарейс свяжет Ташкент и Бухару
Скидки на авиабилеты по данному маршруту увеличили спрос на данное направление.
ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik
. Дополнительный авиарейс по маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент вылетит 8 мая. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщает пресс-служба “Uzbekistan Airways”.
Как рассказали в авиакомпании, из-за объявленных ранее скидок, на праздничные дни все билеты раскупили заранее.
В связи с этим государственный авиаперевозчик Узбекистана принял решение ввести 8 мая дополнительный рейс по этому направлению.
Стоимость авиперелета из Ташкента в Бухару составит от 158 183 сумов (без багажа) и от 182 518 сумов (с багажом), а билеты в обе стороны будут стоить от 304 197 сумов (без багажа) и от 352 869 сумов (с багажом).
Цены действительны на 25 апреля, уточняет ведомство.
Ранее пресс-служба "Uzbekiston Temir Yollari
" также объявила о решении ввести дополнительные рейсы высокоскоростного поезда Afrosiyob по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд с 3 по 5 мая в период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Ураза-хайита.