https://uz.sputniknews.ru/20220425/dopolnitelnyy-aviareys-svyajet-tashkent-i-buxaru-24191918.html

Дополнительный авиарейс свяжет Ташкент и Бухару

Дополнительный авиарейс свяжет Ташкент и Бухару

Скидки на авиабилеты по данному маршруту увеличили спрос на данное направление.

2022-04-25T17:03+0500

2022-04-25T17:03+0500

2022-04-25T17:03+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

ташкент

бухара

рейс

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ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Дополнительный авиарейс по маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент вылетит 8 мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщает пресс-служба “Uzbekistan Airways”.Как рассказали в авиакомпании, из-за объявленных ранее скидок, на праздничные дни все билеты раскупили заранее.В связи с этим государственный авиаперевозчик Узбекистана принял решение ввести 8 мая дополнительный рейс по этому направлению.Стоимость авиперелета из Ташкента в Бухару составит от 158 183 сумов (без багажа) и от 182 518 сумов (с багажом), а билеты в обе стороны будут стоить от 304 197 сумов (без багажа) и от 352 869 сумов (с багажом).Цены действительны на 25 апреля, уточняет ведомство.Ранее пресс-служба "Uzbekiston Temir Yollari" также объявила о решении ввести дополнительные рейсы высокоскоростного поезда Afrosiyob по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд с 3 по 5 мая в период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Ураза-хайита.Читайте также: "Uzbekistan Airways" вводит дополнительные рейсы в Минеральные Воды

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авиакомпания uzbekistan airways, ташкент, бухара, рейс