https://uz.sputniknews.ru/20220425/innoprom-2022-startoval-v-tashkente-24179899.html

"Иннопром–2022" стартовал в Ташкенте

"Иннопром–2022" стартовал в Ташкенте

В 10.30 утра главная сессия выставки соберет на одной сцене руководителей правительств, ответственных за промышленную политику из Узбекистана, стран-членов ЕАЭС и других торгово-экономических партнеров стран Центральной Азии.

2022-04-25T09:57+0500

2022-04-25T09:57+0500

2022-04-25T10:04+0500

экономика

"иннопром"

ташкент

узбекистан

еаэс

центральная азия

правительство

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В понедельник в Ташкенте открывается международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022". Она состоится в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр".Известно, что открытие трехдневной выставки будет ознаменовано проведением главной сессии. Ее начало запланировано на 10.30 утра по ташкентскому времени.Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.На одной сцене соберутся руководители правительств стран-участниц, а также торговые и экономические партнеры стран Центральной Азии. Так, в качестве приглашенных спикеров выступят министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, министр экономики Армении Ваган Керобян, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, а также министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.Генеральные директора Российского экспортного центра, "Металлоинвест", "Yokogawa Electric CIS" и "SNF Group Vostok" и замминистра промышленности Беларуси выступят на открытии выставки в качестве участников дискуссии.Также в ходе "ИННОПРОМ 2022" на экспозиции экспортеров под названием Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.Российские компании и производители представят свою продукцию в разных категориях, включая "интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, а также различные платежные платформы.В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.Традиционно выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" играет важную роль в укреплении и расширении российско-узбекистанского сотрудничества и двусторонней торговли, продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии.Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран ЦА открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает региональный рынок более привлекательным.Кроме этого, российские технологии и оборудование востребованы на центральноазиатском рынке благодаря высокому качеству, гибким условиям поставок и вниманию российских поставщиков к потребностям покупателей.Читайте также:

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"иннопром", ташкент, узбекистан, еаэс, центральная азия, правительство, руководитель, сессия, выставка