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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220425/kadyrov-soobschil-o-polnom-osvobojdenii-goroda-rubejnoe-v-lnr-24196423.html
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
Глава Чечни поздравил жителей Рубежного с освобождением от украинских националистов.
2022-04-25T18:01+0500
2022-04-25T18:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Советник главы Чеченской республики сообщил о полном освобождении Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) от украинских националистов, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Кадыров сообщил, что специальные подразделения 2-го армейского корпуса "атаковали последние позиции" украинских боевиков в городе.По словам главы Чечни, "последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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рамзан кадыров, лнр

Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР

18:01 25.04.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР.
Бойцы полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Глава Чечни поздравил жителей Рубежного с освобождением от украинских националистов.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Советник главы Чеченской республики сообщил о полном освобождении Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) от украинских националистов, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Ответственный за Луганское направление, помощник Главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении г.Рубежное от украинских националистов", - цитирует чеченского лидера РИА Новости.
Кадыров сообщил, что специальные подразделения 2-го армейского корпуса "атаковали последние позиции" украинских боевиков в городе.
По словам главы Чечни, "последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий".
"Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев. Поздравляю жителей города Рубежное с освобождением от преступного режима", - сообщил глава региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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