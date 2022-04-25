https://uz.sputniknews.ru/20220425/kak-proxodit-pervyy-den-vystavki-innoprom-2022--video-24191092.html

Как проходит первый день выставки "ИННОПРОМ-2022" — видео

Как проходит первый день выставки "ИННОПРОМ-2022" — видео

Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" объединит крупных инвесторов и гостей высокого уровня на одной площадке.

2022-04-25T16:02+0500

2022-04-25T16:02+0500

2022-04-25T16:02+0500

общество

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня в столичном "Узэкспоцентре" открылась международная выставка "ИНОПРОМ-2022", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Гостей масштабной выставки встречают национальной музыкой, исполняемой на карнаях и других народных инструментах. В павильонах представители компаний демонстрируют свою высокотехнологичную продукцию потенциальным покупателям и партнерам.С 25 по 27 апреля в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" проходит Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Площадка предназначена для профессионального диалога представителей различных сфер из десятков стран мира. Это очередное масштабное событие в экономической, инвестиционной, промышленной жизни Узбекистана.Главная цель выставки – содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание новых деловых контактов, подписание соглашений и как итог - реализация новых проектов промышленной кооперации.В прошлом году в Ташкенте впервые прошло мероприятие "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В результате была достигнута договоренность на 3,2 млрд долларов в виде инвестиционных соглашений, экспортных и импортных контрактов.Для участия в этом году уже зарегистрировано порядка 200 иностранных компаний и более 1300 физических лиц (из стран СНГ, а также Франции, Италии, Нидерландов, Индии).Главные разделы выставки - металлургия и материалы, промышленная автоматизация, машиностроение и производство компонентов.Деловая программы выставки включает более 20 специализированных сессий на самые актуальные темы промышленной повестки.В самой выставке запланировано участие 5 национальных экспозиций (Узбекистана, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана), В рамках специального проекта "Университет ИННОПРОМ" состоятся лекции для молодых специалистов и студентов. Руководители крупных промышленных компаний, а также ректоры ведущих университетов расскажут, как управлять современным производством.По словам организаторов, десятки программ и миссий, встреч и договоренностей направлены на достижение диалога между регионами.Читайте также:Регионы России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничествеМантуров призвал к дедолларизации и расчетам в национальных валютах

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"иннопром"